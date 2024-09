Empresa Suzano lança iniciativa para promover direitos humanos no setor florestal

A Suzano e o Pacto Global da ONU – Rede Brasil, com apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), lançam iniciativa que tem como objetivo promover a garantia dos direitos humanos e o trabalho decente no setor florestal. Criada para estimular a implementação da devida diligência, a promoção e conscientização da oferta de trabalho em condições adequadas, bem como melhorar a escuta e assistência de trabalhadores e trabalhadoras do setor florestal, a iniciativa foi oficializada durante o ‘SDGs in Brazil 2024’. Considerado o maior encontro de sustentabilidade corporativa do mundo, o evento acontece na sede da Organização das Nações Unidades (ONU), em Nova York.

A parceria visa promover uma colaboração intersetorial para fortalecer a garantia de direitos humanos na Suzano, em sua cadeia de valor e no setor florestal brasileiro. A mobilização reforça o alinhamento da Suzano aos Princípios Orientadores da ONU e ao Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), normativa europeia, que exige ações concretas das organizações e seus respectivos setores para a garantia dos direitos humanos.

“Necessário agradecer a parceria com a Suzano e a OIT nesse processo de engajamento e construção da agenda conjunta olhando para o tema de direitos humanos e promoção do trabalho decente. Essa construção com a Suzano é muito sólida, e nasce após quase um ano de conversas da empresa com a equipe do Pacto Global, com organizações internacionais, para entendermos qual é o real desafio da agenda e como a gente consegue realmente mobilizar o setor empresarial para ter uma transformação de trabalho decente na cadeia da silvicultura. E o Pacto Global vai lançar em breve um grupo setorial com um foco em direitos humanos, que será liderado pela Suzano, e dados os desafios dessa pauta e de meio ambiente, que estamos enfrentando cada vez mais no Brasil, precisamos de empresas líderes engajando e promovendo realmente uma transformação setorial”, defende Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.