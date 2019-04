Empresas propõem instalação de bikes e patinetes compartilhadas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana realizou estudos de rotas de bicicletas, em Suzano, para identificar vias de maior movimentação. Também iniciou discussão com empresas de bicicletas e patinetes compartilhados para tentativa de implantação. Representantes de duas empresas do ramo ficaram de apresentar um planejamento na cidade.

Sobre as ciclovias, a Prefeitura de Suzano informou ontem que na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi está sendo feita a implantação de 1,6 quilômetro com pavimento asfáltico, no canteiro central.

A obra está praticamente acabada e deve ser entregue no fim deste mês. A secretaria vai discutir o tema de ciclovias no Plano de Mobilidade Urbana. Já estão sendo feitas cogitações para aprimorar a mobilidade e segurança.

O DS foi até o local da ciclovia, estavam sendo realizadas pinturas e a grama sendo aparada.

"A ciclovia oferece uma rota alternativa para quem quer economizar tempo e dinheiro. Depois da implantação a segurança dos ciclitas e pedestres aumentou. Eu, que gosto de andar de skate, utilizo bastante a ciclovia", conta Gabriel Belagi, 20 anos, sobre a ciclovia da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi.

Ainda sobre a ciclovia, Mateus Alexandre, 21 anos, vendedor ambulante, também elogia o trabalho feito. "Não tenho o que reclamar. Melhorou bastante a situação e os ciclistas respeitam", afirma.

As ciclovias oferecem melhor acesso aos ciclitas, evitando acidentes envolvendo motoristas e/ou pedestres.

Cidades do País já aderiram aos patinetes elétricos, principalmente a grande São Paulo, onde o número de patinetes compartilhados cresce cada vez mais e agrada grande parte dos usuários, pois é eficaz e rápido.

A empresa "Yellow" é uma das que atua na cidade de São Paulo, oferecendo aluguéis de bicicleta e patinete via aplicativo.