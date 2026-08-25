Encontro no Mirambava intensifica debate em torno do Plano Municipal de Educação

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, foi palco de um encontro voltado ao debate em torno do Plano Municipal de Educação, que reuniu, na última sexta-feira (21/08), a comunidade escolar e representantes de sindicatos e de conselhos. Na oportunidade, a titular da pasta suzanense, Renata Priscila Magalhães, esteve com pais, alunos, funcionários e professores das redes municipal, conveniada e particular e de ensino técnico e superior.

A atividade foi marcada pela recomposição de membros para o Fórum Municipal de Educação, que apoiará o processo de construção deste instrumento, cuja condução ficará a cargo da Equipe Gestora criada pelo decreto nº 10.436/2026. O objetivo é ouvir todas as partes envolvidas para traçar um diagnóstico da realidade local.

A partir das fases que serão desenvolvidas, pretende-se avançar na formulação de estratégias que deverão definir ações futuras em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. As propostas e os desafios apontados para o documento, cujo conteúdo será discutido em audiência pública a ser realizada no primeiro trimestre de 2027. Depois, o mesmo deverá ser enviado para apreciação dos vereadores no fim do primeiro semestre do ano que vem.

Conforme tem ocorrido com os outros planos municipais que contemplam este público, o diálogo em torno dos assuntos envolverá o poder público, com a participação das secretarias municipais e da sociedade civil, com atuação efetiva de toda a população. Por isso, está disponível até o dia 4 de setembro uma consulta pública por meio do formulário eletrônico https://bit.ly/PlanoEducacaoSuzano, onde os moradores poderão registrar suas contribuições.

Este trabalho ajudará o município a se planejar para o desenvolvimento integral da Educação em todos os aspectos, contemplando as prioridades para cada faixa etária e levando em conta as especificidades de cada público, com as ações inclusivas que já fazem parte da atuação da pasta.

Renata Priscila afirmou que o encontro no Mirambava e a consulta pública sobre o Plano Municipal de Educação atendem à proposta de construção deste instrumento. “Queremos que todos participem e acompanhem cada etapa do processo. O objetivo é justamente elaborar um documento que atenda aos anseios da população e defina as diretrizes de trabalho para os próximos anos, sempre visando as melhorias no ensino e o atendimento aos alunos”, declarou a titular da pasta.