A 13ª Mostra de Referências Teatrais de Suzano entra na última semana de apresentações. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), a programação segue até segunda-feira da próxima semana (31/08) com mais de dez apresentações em diferentes pontos do município.

As atividades desta reta final começam nesta terça-feira (25/08). O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 – Centro) recebe, às 9 e às 14 horas, o espetáculo “As Memórias da Casa”, do grupo O Gato Gago. A atração tem duração de 50 minutos e classificação livre. No mesmo dia, às 10 horas, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) será palco de “Helenas – Ensaio Aberto”, do Coletivo Corpo em Cena, com 50 minutos de duração e classificação indicativa de 14 anos.

Na quarta-feira (26/08), a programação segue para o Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca), que será palco, às 16 horas, do “O Telegrama da Discórdia”, do Coletivo Absurdo Cênico. O espetáculo tem duração de 50 minutos e é indicado para pessoas a partir dos 12 anos.

Já na quinta-feira (27/08), as atrações voltam ao Casarão da Memória. Às 9 horas, o público terá uma nova oportunidade de acompanhar “As Memórias da Casa”. Mais tarde, às 14 horas, será apresentado “Pulchinella”, da Caravan Maschera, com 50 minutos de duração e classificação livre.

A sexta-feira (28/08) será marcada pelo espetáculo “Serei Sereia?”, da Cia. Truks, às 10 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). Com duração de 50 minutos e classificação livre, a apresentação também integra a programação do “Agosto Jovem”, recebendo o Selo Juventude.

No sábado (29/08), duas atrações serão realizadas dentro da programação. Às 11 horas, a Casa de Cultura de Palmeiras I Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras) recebe “O Livro das Borboletas”, do grupo O Gato Gago. Às 16 horas, será a vez de “O Incrível Número Final”, do Bando Goliardes, na Praça Cidade das Flores, localizada na esquina da rua Baruel com a avenida Paulo Portela, na região central. Ambas as apresentações têm 50 minutos de duração e classificação livre. As atividades também integram o 2º Festival de Talentos de Palmeiras.

As atividades seguem no domingo (30/08) com a atração “Dinossauros do Brasil”, do grupo Pia Fraus, com apoio do Sesc. O espetáculo será apresentado às 15 horas no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), tem duração de 50 minutos e classificação livre.

Por fim, o encerramento da 13ª Mostra de Referências Teatrais será realizado na segunda-feira, também no Parque Max Feffer. A partir das 14 horas, o Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares recebe o espetáculo “Mudanças no Galinheiro”, do Grupo Folias. A apresentação, com classificação livre, terá duração de 60 minutos e fechará a programação desta edição.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a última semana reforça a proposta de levar as artes cênicas para diferentes regiões da cidade. “Chegamos à reta final de uma mostra que proporcionou ao público o contato com diferentes grupos, linguagens e propostas do teatro. Essa diversidade de espaços também é muito importante, porque permite que a cultura circule pela cidade e chegue cada vez mais perto da população. Convidamos todos a prestigiarem estas últimas apresentações e encerrarem conosco mais uma edição da mostra”, afirmou.