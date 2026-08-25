Saúde aplica mais de 4,3 mil doses durante o 'Dia D' da campanha de multivacinação

A Secretaria de Saúde de Suzano aplicou 4.303 doses de vacinas durante o “Dia D” da Estratégia de Multivacinação 2026, realizado no último sábado (22/08) nos 25 postos da rede municipal. Ao todo, 4.510 pessoas compareceram às unidades participantes da mobilização, que teve como objetivo ampliar o acesso à imunização e atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade.

Entre as doses aplicadas, 1.913 eram contra a influenza, 428 contra a febre amarela e 264 da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Outras 1.698 corresponderam aos demais imunizantes previstos no calendário nacional. No total, 2.841 pessoas foram vacinadas durante a ação especial. Apesar de ser direcionada a crianças e adolescentes, a campanha também atendeu outros públicos interessados em atualizar a caderneta.

A Estratégia de Multivacinação segue em Suzano até 1º de setembro e busca identificar crianças e adolescentes com esquemas vacinais incompletos, garantindo a aplicação das doses necessárias conforme a avaliação da caderneta. A iniciativa também contribui para manter elevadas as coberturas e reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis.

A vacinação permanece disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, nas 25 unidades da Atenção Primária à Saúde (APS) do município. A UBS Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II) funciona de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas. Para a vacinação, é necessário apresentar documento com foto, Cartão SUS e caderneta de vacinação, além de o menor estar acompanhado pelo pai, mãe ou responsável.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, destacou o resultado da mobilização e a participação das famílias. “O resultado do ‘Dia D’ mostra a importância de ações que aproximam a vacinação da população e facilitam o acesso das famílias. Foram mais de 4,3 mil doses aplicadas em um único dia, um número expressivo que demonstra o compromisso da população com a prevenção. Seguimos orientando pais e responsáveis a verificarem as cadernetas e procurarem nossas unidades para manter a vacinação em dia”, afirmou.

Já o secretário de Saúde, William Harada, ressaltou que a mobilização faz parte de um trabalho contínuo da rede municipal. “A vacinação é uma ferramenta fundamental para proteger nossas crianças e adolescentes e toda a comunidade. O ‘Dia D’ ampliou as oportunidades de atendimento, mas a campanha continua. Nosso objetivo é garantir que cada pessoa tenha acesso às doses necessárias e que Suzano mantenha suas coberturas vacinais em níveis adequados”, declarou.