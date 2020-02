Escola inaugurada no Jardim Quaresmeira deve levar nome de ex-dirigente de ensino

Durante a inauguração da Escola Municipal do Jardim Quaresmeira, na manhã deste sábado (01/02), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, protocolou junto à Câmara de Vereadores um pedido para que a unidade educacional leve o nome da ex-dirigente de Ensino, a professora Vera Lúcia Miranda. A solicitação foi entregue diretamente à presidente do Legislativo, Gerice Lione, e segue para aprovação dos parlamentares.

O pedido, segundo Ashiuchi, visa homenagear a profissional, que faleceu no começo de 2020. “A professora Vera Lúcia Miranda, conhecida carinhosamente como Verinha, foi uma profissional extremamente dedicada, sempre buscando por avanços na Educação, oferecendo mais qualidade aos profissionais da área e, principalmente, aos alunos. Atuou muito bem à frente da Diretoria Regional de Ensino e merece esta singela homenagem”, explicou.

A unidade de ensino voltada à Educação Infantil, que terá como diretora a professora especializada em Administração Educacional Roseli Moreira Soares, deverá atender até 300 alunos de 4 e 5 anos de idade (G4 e G5), nos períodos manhã e tarde, já a partir desta quarta-feira (05/02), seguindo o calendário escolar. A construção teve custo zero para o município, sendo contrapartida da MRV Engenharia a partir do Termo de Compromisso firmado com o município.

Localizado na rua Eunice Cerqueira Innocencio, o novo equipamento conta com seis salas, conforme o modelo estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A expectativa é de que a unidade atenda não só as crianças do Jardim Quaresmeiras, mas também os bairros adjacentes, como o Casa Branca e Suzanópolis.

O trabalho é resultado da mitigação de impacto proposta pela empresa MRV Engenharia, devido a construção de um conjunto residencial na estrada Santa Mônica, no mesmo bairro. O investimento na unidade foi estimado em R$ 1,8 milhão. “Ficamos felizes em contribuir com a cidade de Suzano. Estamos trabalhando no município há 6 anos, com diversos empreendimentos e nossa expectativa é que neste ano possamos lançar mais duas obras, inclusive, com contrapartidas, resultando na construção de um posto de saúde e de mais uma escola no Jardim Europa”, destacou o engenheiro da MRV e responsável pela obra, Ricardo Whitehead Campos.

Para o titular do Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, a parceria com a MRV foi realizada a partir de um trabalho intenso que vem ocorrendo desde 2017. “Assim que assumimos a prefeitura, demos início ao Plano Diretor, que foi concluído e aprovado ainda no primeiro ano de gestão. Este documento, que tem validade de 10 anos, compreende uma série de planos, dentre eles a questão das contrapartidas. Nesses últimos três anos, tivemos muitos projetos por meio do Termo de Compromisso, sendo que estimo as obras conquistadas em cerca de R$ 22 milhões, podendo chegar a R$ 30 milhões até o final do ano”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a escola construída pela MRV tem uma estrutura de qualidade e será referência para a cidade e região. “Já estamos com um planejamento grandioso para este ano. Tanto é que na próxima segunda-feira (03/01) vamos ter uma reunião de planejamento e definições para o ano letivo. Estou certo de que vamos conquistar ainda mais projetos e tenho certeza que esta unidade será referência”, declarou.

Segundo o deputado federal Marcio Alvino, a Educação de Suzano vem avançando nos últimos anos. “O prefeito Rodrigo Ashiuchi tem feito um ótimo trabalho, principalmente com este importante setor. Parabenizo seu empenho e sigo à disposição para continuar ajudando a cidade”. O deputado estadual André do Prado, por sua vez, enalteceu a qualidade da escola entregue e do trabalho de reconstrução da cidade. “A educação é um setor que merece atenção. É preciso entender e trabalhar com muita dedicação para ter resultados como esse. Esta inauguração é fruto do belo trabalho do prefeito e de toda a sua equipe”, elogiou.

Por fim, o prefeito suzanense agradeceu o compromisso de todos os funcionários e da MRV. “Mais uma escola entregue nesta gestão, com crescimento do número de alunos da rede municipal, sendo cerca de mil por ano. Estamos com merenda de qualidade, uniformes e materiais sendo entregues em tempo e profissionais qualificados. Tudo isso está sendo possível graças à dedicação da nossa equipe e pelo compromisso de tornar Suzano uma cidade cada vez melhor”, concluiu.

Estrutura aprovada

A dona de casa Elisabeth Aparecida Figueiredo participou da inauguração e aprovou o prédio da escola. "Achei linda a estrutura, com certeza vai beneficiar muito a população. Estou admirada com a evolução de Suzano". A moradora do Suzanópolis Jéssica Prado de Andrade também elogiou a nova unidade de ensino. "Gostei muito da escola. Está totalmente adaptada para as crianças pequenas, com muito espaço para brincar", disse.

Já suzanense Gilvaneide dos Santos levou sua neta para conhecer as instalações da escola, que vai estudar a partir de 5 de fevereiro. "Trouxe minha neta para conhecer a escolinha nova. Ela está ansiosa para começar as aulas. O espaço ficou muito bom para os alunos e professores que trabalharão aqui. Estou gostando de ver esses avanços na educação”, concluiu.

Homenagem

Vera Lúcia Miranda esteve à frente da Diretoria de Ensino entre 2012 e 2019, tendo uma carreira marcada pela dedicação ao trabalho. Ao longo dos anos, atuou como coordenadora pedagógica na Escola Estadual (EE) Zeikichi Fukuoka; foi vice-diretora na EE Anderson da Silva Soares e diretora na EE Helena Zerrenner. Na Diretoria de Ensino, foi assistente de planejamento, supervisora e diretora de Obras e Manutenção escolar, até alcançar a maior ocupação do órgão, como dirigente regional, tendo sido seu último cargo.

Na ocasião, o prefeito e a primeira-dama Larissa Ashiuchi entregaram flores às filhas da homenageada, Ingrid e Heloíse Miranda. Também esteve presente o irmão Alexandre Miranda e as tias Diva e Valéria Miranda, bem como o primo Eduardo Miranda.

Autoridades

Além de Ashiuchi, Bassini, Larissa e deputados, também estiveram presentes o vice-prefeito Walmir Pinto; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; o controlador-geral do Município, Fátimo Rodrigues; o padre Luiz Ricardo, da Paróquia São José Operário; e os secretários municipais Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Murilo Inocencio (Assistência e Desenvolvimento Social), Said Raful (Governo), Marcelo Prado (Comunicação Pública), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Claudinei Galo (Transportes e Mobilidade Urbana), Cintia Renata Lira (Administração).

Os vereadores Alceu Cardoso, Rogério Gomes do Nascimento, Joaquim Rosa, Marcos Antonio dos Santos, Antônio Rafael Morgado, Leandro Alves de Faria, José Alves Pinheiro Neto, Edirlei Junio Reis e Gerice Lione também participaram da inauguração.