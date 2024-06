Escola municipal do Jardim Cacique ganha horta educacional

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação de Suzano e com recursos de emenda impositiva do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, inaugurou na última quarta-feira (26/06) uma horta educacional na Escola Municipal Jardim Colorado, no bairro Jardim Cacique.

A ação é parte do projeto “Horta e Pomar na Escola”, que ocorre em diversas unidades da rede municipal e tem se expandido para outras que ainda não o haviam recebido. A ideia é fazer com que as crianças promovam o cultivo de verduras e hortaliças.

Além disso, o projeto também visa promover a educação ambiental e a alimentação saudável dos estudantes. Nesta escola, que possui aproximadamente 120 alunos, a iniciativa permitirá a inserção prática e pedagógica desses conceitos.

A nova horta, que já é a 11° implementada no município, conta com mudas de alface crespa, alface roxa, couve, alecrim e capim cidreira, além de árvores frutíferas como amoreira, goiabeira, limoeiro, jabuticabeira e aceroleira. A unidade também passa a contar com um tanque de areia infantil e área gramada, assegurando que as crianças possam desenvolver habilidades sensoriais com os diferentes tipos de solo.

Estiveram presentes na ocasião a gestora do Viveiro Municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; o diretor do viveiro, Marcelo da Silva; o vereador Marcio Malt; a diretora da unidade escolar Soraia da Silva Clementino Endo; e a coordenadora Juliana Santos.

Segundo Bassini, a implementação dessas hortas educacionais é uma estratégia fundamental para integrar os alunos com o meio ambiente e ensinar sobre a importância da sustentabilidade desde cedo. “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados que temos observado nas escolas que já adotaram o projeto. As crianças não apenas aprendem sobre a origem dos alimentos, mas também desenvolvem um senso de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente", afirmou o secretário.

Já a primeira-dama destacou a importância do envolvimento comunitário e o impacto positivo que a horta tem na vida das crianças e suas famílias. “Este projeto é um exemplo claro de como a educação e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas. A horta não só enriquece o aprendizado dos alunos, mas também promove uma conexão mais profunda entre as famílias e a escola, incentivando práticas mais saudáveis e sustentáveis em casa”, disse Larissa.