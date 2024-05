Estação Suzano terá ponto para arrecadação de alimentos às vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul

A estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a partir desta quarta-feira (8), terá um ponto de arrecadação de alimentos enlatados para as vítimas que estão desabrigadas e desalojadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Ao todo serão nove estações da companhia que contarão com caixas coletoras instaladas próximas às catracas.

Os enlatados doados devem estar dentro da validade, bem conservados, devidamente embalados e em caso de latas amassadas deverá ser observado o estado do alimento.

A campanha foi lançada pela Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) e terá apoio das empresas ligadas à pasta: CPTM, EMTU e Metrô. A ação tem parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, que receberá as arrecadações para encaminhamento ao Rio Grande do Sul.

A CPTM inicia, nesta quarta-feira (08), a arrecadação nas estações Lapa, Francisco Morato, Tamanduateí, Mauá, Guaianases, Suzano, Itaim Paulista, Jardim Romano, Aeroporto-Guarulhos. As nove estações contarão com caixas coletoras instaladas próximas às catracas.

Já no Metrô, a doação terá início na sexta-feira (10) e os passageiros poderão entregar as os itens na estação Tatuapé, na Linha 3-Vermelha.

As sedes administrativas da STM, EMTU e Metrô também contarão com campanhas internas, direcionadas aos colaboradores, para receber doações.