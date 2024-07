Ex-jornalista do DS lança livro sobre Seleção Brasileira campeã de 1994

No dia 17 de julho a conquista do Tetracampeonato mundial nos gramados dos Estados Unidos completará três décadas. Para celebrar a data, relembrar histórias e reavaliar a importância daquela seleção, o jornalista Fábio Mendes, ex-DS, lança o livro “30 Histórias do Tetra”. A obra, feita em parceria com o publicitário Raphael Evangelista, traz depoimentos exclusivos do técnico Carlos Alberto Parreira e prefácio de Jorginho, lateral-direito em 1994.

O livro cobre todo o ciclo da Copa, a começar pelo trabalho da seleção brasileira após o fiasco na Copa de 1990, as seguidas trocas de treinador e o momento em que Carlos Alberto Parreira assume a equipe. O livro narra também a tumultuada fase das Eliminatórias – quando o Brasil sofreu sua primeira derrota nesta etapa qualificatória – e as fortes críticas sofridas neste período. E, claro, a grande aventura nos Estados Unidos em busca de um título que não vinha há 24 anos.

Além dos fatos históricos mais conhecidos, “30 Histórias do Tetra” resgata curiosidades e fatos menos conhecidos da campanha brasileira. Mostra ainda um pouco da trajetória de figuras fundamentais para a conquista, como Romário, Bebeto, Parreira e outros.

“30 Histórias do Tetra” faz ainda uma ambientação de como era o Brasil e o Mundo no período, enfocando a importância de diversas figuras para a seleção brasileira na época, como o locutor Galvão Bueno e, principalmente, o piloto Ayrton Senna, que morreu meses antes da Copa e acabou sendo um inspirador para todo o elenco.

“Em uma época pré-internet, a forma de a seleção se relacionar com a imprensa e o povo era totalmente diferente do que acontece hoje. E explicar esse aspecto é um dos trunfos do livro”, comenta Fábio Mendes, que era adolescente e acompanhou com atenção todos os passos da conquista.

Raphael Evangelista conta que sempre quis mergulhar mais nas histórias do Tetra, por ser a primeira copa com a qual teve um maior contato, e comenta que o livro serviu também para ver o time por uma nova perspectiva. “Diferentemente do que se acostumou a ser dito, aquela Seleção não ganhou por um acaso. Jogou muita bola e mereceu vencer”.

O livro é mais um trabalho de mendes voltado à história da Copa do Mundo. Ele é autor do livro “Campeões da Raça – Os Heróis Negros da Copa de 1958”, que denuncia o racismo na seleção brasileira dos anos 1950 e revela que Pelé e Garrincha quase não jogaram na Suécia devido ao preconceito racial. A obra foi finalista do Prêmio Livro Reportagem Amazon de 2019.

Evangelista também é experiente na área. Ele comanda desde 2022 o site Enciclopédia das Copas (http://enciclopediadascopas.com.br/ ), que traz artigos e reportagens relembrando fatos históricos e curiosidades sobre os mundiais desde a primeira edição, em 1930.

O livro tem lançamento oficial nesta sexta-feira (12), inicialmente em versão digital, para a plataforma Kindle. Assinantes do serviço Kindle Unlimited terão acesso gratuito.