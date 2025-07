Falta de sinalização em Suzano: motoristas reclamam de multas aplicadas sem aviso

Motoristas de Suzano reclamam de multas que estariam sendo aplicadas de maneira irregular na rua Manoel da Silva Ribeiro, no bairro Parque Maria Helena. As autuações, registradas digitalmente, são justificadas pela infração de “estacionar ao lado ou sobre um canteiro central, divisor de pista de rolamento”. A via das ocorrências é bastante movimentada e conta com vagas no ângulo de 45º em um dos lados do canteiro divisor, com sinalização autorizando o estacionamento. No entanto, muitos condutores acabam estacionando no lado oposto, sem saber que a prática é proibida.

A denúncia foi feita primeiramente por um trabalhador local que preferiu não se identificar. Segundo ele, as multas passaram a acontecer depois da criação das vagas em 45º, há quase oito meses atrás. “Trabalhando por aqui, é possível ver policiais multando os carros parados sem avisar, e as notificações chegam apenas pelo aplicativo. Eu mesmo já fui multado, e ainda conheço outras três pessoas que passaram pela mesma situação. Essa situação está assim há meses, e não há nenhuma placa indicando que é proibido estacionar no local”, relatou.

O DS foi até o local para conversar com os comerciantes da região. O barbeiro Silvano Francisco de Oliveira também afirmou já ter visto e sofrido autuações. “São umas três ou quatro multas por dia aqui. As pessoas param sem saber que é proibido e só descobrem quando são notificadas. Eu mesmo parei aqui uma vez e levei multa. Nunca mais estacionei”, contou.

A falta de sinalização clara gera confusão entre os motoristas, que estacionam sem saber do risco de serem autuados. A atendente Tamires Fernandes comentou que vê com frequência veículos parados no trecho. “Não fazia ideia dessa situação, e os clientes também não. A maioria costuma estacionar aqui, é estranho isso estar acontecendo”, disse.

Ainda no local, a reportagem conversou com dois homens que haviam acabado de estacionar. “Não tem sinalização nenhuma! Paramos aqui quase todo dia, se vão multar, precisam avisar que isso pode acontecer”, afirmou o motorista Pedro Henrique Barreto. Seu passageiro, Heitor Soares, complementou: “E acho que o estacionamento devia ser permitido, afinal nada disso acontecia antes das vagas de 45º, por que acontece agora?”.

A Prefeitura de Suzano informou, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana que a situação será encaminhada ao Departamento de Engenharia de Trânsito, que realizará a devida análise da sinalização no local e, se necessário, adotará as providências cabíveis.

Além disso, a administração destaca que, caso o motorista tenha recebido uma multa de maneira irregular, poderá apresentar defesa e recorrer por meio dos canais administrativos disponíveis. A consulta de autuações e demais orientações pode ser feita na área “Acesso Rápido” do site oficial da prefeitura: www.suzano.sp.gov.br.