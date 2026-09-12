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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Cidades

Viveiro Municipal de Suzano é responsável por dar suporte aos projetos de arborização da cidade

Local tem como objetivo dar suporte aos projetos de arborização da cidade

12 setembro 2026 - 09h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Viveiro Municipal de Suzano é responsável por dar suporte aos projetos de arborização da cidadeViveiro Municipal de Suzano é responsável por dar suporte aos projetos de arborização da cidade - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Inaugurado em 2018 pelo ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura tem como objetivo dar suporte aos projetos de arborização da cidade. O local recebe, por dia, cerca de 180 pessoas, e conta com planos de ampliação, segundo a Prefeitura de Suzano.

Ainda segundo a Prefeitura, mensalmente 3,8 mil mudas são doadas para os munícipes. Durante o primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente alcançou a marca de 502 árvores plantadas a partir de projetos municipais desenvolvidos na cidade. Ao todo, são seis iniciativas voltadas à arborização urbana, participação popular e educação ambiental, com incentivo ao plantio de mudas nativas, à recuperação de áreas verdes e ao fortalecimento da relação da população com a natureza.

As ações são conduzidas pela pasta por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e incluem os projetos “Árvore Familiar”, “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e “Workshop de Meliponicultura”.

O DS esteve no local e conversou com autoridades do local e visitantes, para saber o que é possível encontrar no local. O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Guan Long Chiang, disse que o Viveiro Municipal é um local para a família. “É um espaço para a família toda, de lazer e de contemplação com a natureza”, disse.

A visitante, Alice dos Santos, confirmou que o local é acolhedor, e comentou que frequenta o local diariamente. “Sempre que eu venho buscar minha netinha na escola eu passo aqui. É muito bom o canto dos passarinhos, parece que estou no interior”, comentou.

Também encontramos alunos da rede municipal de Suzano, que estavam conhecendo o local e aprendendo sobre a importância do cuidado ao meio ambiente. A professora e educadora ambiental da secretaria de educação da cidade, Angélica Durães, disse a importância desse contato das crianças com a natureza. “No começo eles acham que é um passeio, mas depois de um bate-papo, eles entendem o porquê de estar ali e a importância do cuidado”, destacou.

A aluna da rede municipal, Thalita de Jesus, disse ao DS que a experiência de plantar uma árvore foi única. “Tive a sensação de estar em uma floresta”, comentou

Chiang comentou que as árvores que chegam ao Viveiro Municipal são provenientes de compensação ambiental. “Elas são adquiridas através de alguém que cometeu um crime, ou alguém que teve que fazer uma obra e precisou fazer uma compensação, e por parte do programa de aquisição ambiental de arborização urbana que nós temos na cidade”, disse. “Para alguém pegar uma muda é necessário contatar a secretaria de meio ambiente da cidade”, destacou.

Questionado sobre as mudas mais cobiçadas, o secretário do Meio Ambiente disse que as frutíferas ficam em primeiro lugar. “Normalmente devido aos pássaros que acabam indo nessas árvores se alimentar”, finalizou.

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