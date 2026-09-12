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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Suzano

Procon alerta sobre golpes relacionados ao empréstimo consignado

Órgão municipal reforça que criminosos têm praticado fraudes por meio de mensagens e contatos em aplicativos; recomendação é evitar envio de dados e bloquear operações

12 setembro 2026 - 14h00Por da Reportagem Local
Procon alerta sobre golpes relacionados ao empréstimo consignadoProcon alerta sobre golpes relacionados ao empréstimo consignado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano )

O Procon de Suzano alerta sobre os cuidados que devem ser tomados em relação aos empréstimos consignados. O órgão municipal reforça que os criminosos têm praticado fraudes por meio de mensagens e contatos em aplicativos, que causam prejuízos financeiros a quem pretende garantir taxas de juros mais baixas.

As orientações buscam preparar o público-alvo, especialmente aposentados, contra os golpistas que aproveitam da confiança e da necessidade financeira para aplicar táticas enganosas, provocando dívidas inesperadas. Por isso, conforme recomendado, é preciso entender o mecanismo dessas fraudes e saber como se proteger para garantir a segurança do patrimônio. 

Entre os golpes, podem ser citados o empréstimo não solicitado, quando ocorre o desconto sem consentimento a partir do uso de dados vazados; a abertura de novo empréstimo em outro banco a partir da expectativa de redução do valor das parcelas; além da cobrança antecipada, situação em que falsos consultores exigem depósito prévio de taxas para liberar o crédito; assim com a prova de vida falsa, quando criminosos ligam fingindo ser do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para “atualizar cadastro”, solicitando dados e contratando empréstimos ilegais.

Para se proteger desses golpes, o Procon orienta que, nos casos suspeitos, deve ser acessado o aplicativo “Meu INSS”, e ativada a opção de bloquear o benefício para a realização de novos empréstimos consignados. Outros cuidados devem ser tomados, segundo o órgão, como evitar pagamentos antecipados e o envio de fotos de documentos, selfies ou senhas por whatsapp ou ligações telefônicas.

A preocupação com a segurança daqueles que recorrem aos empréstimos consignado inclusive motivaram algumas mudanças relacionados ao crédito, como a obrigatoriedade de biometria facial obrigatória no momento da contratação, e bloqueio automático do benefício sempre que um novo crédito é contratado, exigindo desbloqueio manual pelo “Meu INSS” para futuros empréstimos. 

A diretora do Procon, Daniela Itice, reforça que, caso o consumidor suspeite de golpe ou tenha realizado algum compartilhamento indevido de dados, deve ser interrompida imediatamente qualquer negociação. “É preciso registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e entrar em contato com a instituição financeira para tentar bloquear a transação. Lembramos que informação e atenção continuam sendo as principais formas de prevenção contra fraudes digitais e golpes financeiros”, orientou Daniela.

 

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