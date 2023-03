Ferraz lança Projeto Tampinha Premiada 2023

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lançou, na manhã desta sexta-feira (17), a terceira edição do Projeto Tampinha Premiada, com o objetivo de diminuir o descarte destes objetos nas ruas, estimular a educação ambiental e valorizar o meio ambiente da comunidade. A cerimônia oficial ocorreu no Parque Nosso Recanto, na Vila Romanopolis.

A ação é uma parceria das secretarias de Meio Ambiente, Educação e Desenvolvimento Econômico, e premiará a escola que mais arrecadar tampinhas plásticas. Para participar, os alunos deverão doar os materiais em um dos pontos de coletas que estarão distribuídos nas unidades participantes.

Vale ressaltar que todos os itens serão trocados por ração animal para colaborar com o projeto “Fome do Cão”, que já realiza esse trabalho no município, por meio da Eco Loja Beija-Flor.

Neste ano, 11 Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) serão contempladas. Para a prefeita Priscila Gambale, promover a educação ambiental é o princípio da responsabilidade compartilhada. “O Tampinha Premiada estimula grandes práticas sustentáveis, desde a mobilização da criança em casa, na escola com os professores e gestores, até os ensinamentos que levará para o futuro. Ferraz é aliada de atitudes sociais”, pontua.

Em 2022, foram mais de 700 quilos de tampas de garrafas pets e lacres de alumínio arrecadados.

As crianças podem levar tampas plásticas de garrafas pet, isotônicos, leite, suco, requeijão, maionese, margarina, shampoo, cremes, produtos de limpeza, medicamentos, suplementos, canetas, maquiagem, independente do tamanho, formato e cor. Lacres de alumínio também serão aceitos.