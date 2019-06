A 14ª edição de um dos principais eventos solidários de Suzano, a Festa das Águas, será realizado dia 9 de julho, no Parque Max Feffer, das 9 às 20h30. Pelo menos, 30 mil pessoas são esperadas ao longo do dia. A novidade deste ano é que os organizadores incluíram novos serviços, como atendimento odontológico e fonoaudiológico, além da ampliação do número de atendimentos, principalmente em saúde e bem-estar. A organização do evento é da Igreja Cristã Mundial.

Todos os serviços oferecidos são gratuitos, ou seja, o público vai poder usufruir de um dia completo tanto no quesito lazer como saúde. Para se ter uma ideia, as mulheres terão uma área exclusiva para estética e beleza, como cabelo, manicure, limpeza facial e até massagem. O número de massagistas voluntários foi ampliado, para atender um maior número de pessoas este ano.

Àqueles que buscam cuidar da saúde, os organizadores confirmaram que, após o grande número de visitantes, os atendimentos vão ser ampliados. Um exemplo é o teste de glicemia. O público ainda conta com exames de visão, saúde bucal, vacinação, atendimento médico com clínico geral e pediatra, e fonoaudiólogo.

Haverá ainda a oportunidade de conferir as vagas de emprego disponíveis. Em 2018, ao todo, 500 currículos foram entregues durante o percorrer do evento. Também terá atendimento do Procon, orientação jurídica e assessoria contábil, além de dicas para microempreendedores, que sonham em ampliar ou abrir o próprio negócio.

Para a coordenadora da Festa das Águas, Izildinha Figueiredo, o objetivo do evento é o de oferecer às famílias de Suzano e região a oportunidade de um dia dedicado ao bem-estar, entretenimento, mas, principalmente, o convívio familiar. "A satisfação maior de realizarmos a festa é de ver o público feliz. Por incrível que pareça, no caso das mulheres, a chance de fazer uma limpeza de pele restabelece a autoestima. É um dia especialmente dedicado à família", destacou.

Ao todo, 500 voluntários irão trabalhar no evento solidário.