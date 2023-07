Festa Nordestina se inicia em 10 de agosto e deve receber 100 mil pessoas

A 15ª edição da tradicional Festa Nordestina de Suzano se inicia no próximo dia 10 de agosto, às 18 horas. São esperados pelo menos 100 mil pessoas no Parque Max Feffer, local onde será realizada.

Organizada pelo Instituto Virtutis junto com a Paróquia Santa Rita, a festa terá quatro dias de duração. Nos dois primeiros, dias 10 e 11 (quinta e sexta-feira), o evento começa às 18 horas e segue até às 23 horas. Nos dois dias finais, 12 e 13 (sábado e domingo), será das 10 horas às 23 horas.

No primeiro dia, segundo informou padre Luis Hidalgo, terá show de D’Javú. Na sexta será a vez de Frank Aguiar. No sábado terá concurso da Miss Nordestina e no domingo shows de bandas da região e sorteio da ação entre amigos.

"Terá também o parque de diversões um pouco maior, o restaurante Nordestino e as barracas tradicionais com um toque nordestino em cada uma delas", afirmou Luis Hidalgo.

Segundo explicou Hidalgo, o objetivo é ressaltar e valorizar a cultura nordestina "que é tão presente e forte em Suzano".

"Fazer uma festa que seja bem familiar e poder arrecadar fundos para dar continuidade aos trabalhos de caridade e sociais do Instituto e da Paróquia".

Hidalgo também comentou sobre a emoção de ver a festa chegar a 15ª edição. Ele agradeceu os funcionário do Instituto e os voluntários da paróquia.

"Para mim é um orgulho e uma alegria fazer parte desta história. Não é fácil organizar um evento tão grande e ainda manter por tanto tempo. Agradeço a Deus por estar sempre nos acompanhando e também a Sra. Francisca Magalhães que sempre me acompanhou nesta organização, junto com todos os voluntários da Paróquia e funcionários do Instituto. Esta festa já faz parte da história de Suzano e do povo nordestino que mora na cidade", afirmou ao DS.