Festival Cultural do Casarão da Memória começa nesta sexta-feira

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira vai realizar mais uma edição do Festival Cultural entre sexta-feira e sábado (14 e 15/04) no Casarão da Memória (rua Campos Salles, 547 - Centro). Nesta ocasião, ocorrerão atividades alusivas ao aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa, comemorado em 2 de abril. Vale destacar que, para esta edição, serão contempladas atividades que incluem música, exposição e venda de artesanato e outras atrações culturais, como visita guiada e apresentações teatrais, além de um espaço voltado à apreciação da gastronomia da região.

Durante a sexta-feira, data que marca o início da programação, das 10 horas ao meio-dia, haverá a visitação guiada pelo interior do Casarão da Memória, momento em que o público poderá conhecer o passo a passo da formação da sociedade suzanense. A mesma atividade também será realizada das 13 às 19 horas. Ainda na sexta-feira, a partir das 10 horas, haverá exposição e venda de artesanatos. Já às 19 horas é a vez da peça de teatro “A Paixão Segundo Zé Limeira”. Por sua vez, para finalizar a programação do dia, entre o meio-dia e 21 horas, os visitantes terão a opção de alimentação com hambúrgueres e quitutes no Café Ferrovia.

Já no sábado (15/04), a programação para as visitas guiadas é a mesma do dia anterior e ocorrerá nos períodos matutino e vespertino. O cronograma para feira de artesanato também se repete, entretanto, serão expostas plantas e antiguidades. Vale destacar que a alimentação realizada no Café Ferrovia também terá seu horário repetido. Finalizando esta edição do Festival Cultural, a partir das 19h30, os visitantes poderão conferir o recital “Poesia em Música”, atividade que traz os versos de Vinícius de Moraes nas composições de Cláudio Santoro e Tom Jobim.

Para a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, serão dias de divertimento e confraternização entre aqueles que comparecerem. “Sem dúvida, essa é uma ótima oportunidade para imersão na história, cultura e arte da nossa cidade. Por meio deste festival, os munícipes terão a chance prestigiar não só a gastronomia local e as apresentações contidas na programação, mas também conferir as salas temáticas que contam com itens bi e tridimensionais, objetos históricos, reproduções de documentos, fotos e iconografia que registram o processo histórico do município”, destacou a diretora.

De acordo com o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a visitação serve como um momento de aprendizado e diversão. “Será uma atividade especial direcionada a todos os públicos da cidade de Suzano, além de uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história do município. Aqueles que comparecerem poderão apreciar atrações em vários campos artísticos, como teatro e música ao vivo. Será um dia extremamente proveitoso”, ressaltou Walmir.