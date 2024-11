Fim de ano eleva procura por viagens nas agências de Suzano

Com Natal e Ano Novo se aproximando, a procura por viagens aumentou em Suzano. O DS conversou com três agências da cidade, que não estimaram o crescimento, mas afirmaram ter um grande movimento de procura.

De acordo com as agências de viagens, o destino mais procurado por viajantes da cidade é o Nordeste do Brasil. Passeios internacionais tiveram uma procura menor por conta da alta cotação do dólar.

Na Via Firenze, foi informado que muitos clientes estão fazendo pesquisas e a Black Friday impulsionou ainda mais a procura por pacotes de viagens. Os principais destinos da agência são: Fortaleza, Maceió e Jericoacoara.

Esses destinos têm um valor médio de R$ 6,7 mil por casal para o período fora das festas. Caso as reservas fossem para os dias de Natal ou Ano Novo o preço “quase dobra”, de acordo com um funcionário da agência.

Em relação a viagens internacionais, a agência afirmou que a procura é mais tímida por conta da instabilidade e do aumento do dólar. No entanto, os destinos preferidos para esse tipo de passeio são Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile.

Jackson Elias, responsável pela Bora Viajar, a procura aumenta todos os anos na agência. “Estamos sempre crescendo, cada ano a procura aumenta. Não temos o controle de quanto aumentou, mas temos um limite de vagas e esgotaram todas as 264 passagens para Natal e Ano Novo”, disse.

Cinco locais muito procurados pelos clientes da Bora Viajar são: Copacabana, Beto Carrero, Arraial do Cabo, Foz do Iguaçu e Caldas Novas. Jackson disse que não houve procura por viagens internacionais até o momento.

A média de preço dos pacotes de viagens na agência em dias de festas é de R$ 1,8 mil por pessoa.

Na Ray Tur, a procura está boa e dentro da média, de acordo com a empresa. Os principais destinos são: Nordeste no geral, São Lourenço e Caxambu, em Minas Gerais, e Atibaia, Holambra, Campos do Jordão e Cunha no interior de São Paulo. Os valores variam de R$ 250 a R$ 1,3 mil por pessoa.

As viagens internacionais vêm tendo procura, mas menor que os passeios nacionais. Os destinos destacáveis são Chile, Argentina e Portugal.