Fiscais de Meio Ambiente apreendem mais duas caçambas irregulares

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, apreendeu, na última sexta-feira (21/08), duas caçambas que estavam em situação irregular. As ocorrências foram registradas nos bairros Cidade Edson e Jardim Quaresmeira.

Durante a fiscalização, foi constatado que ambas não possuíam a documentação necessária para permanecerem em operação, o que motivou a apreensão.

A medida faz parte do trabalho permanente de fiscalização realizado no município para garantir o cumprimento das normas relacionadas ao uso e à disposição de caçambas, contribuindo para a organização dos espaços públicos e para a prevenção de irregularidades ambientais.

As ações também buscam assegurar que os responsáveis pelos contentores atuem de forma regularizada, respeitando as exigências estabelecidas pelo município e evitando transtornos.

A população pode conferir as empresas cadastradas e autorizadas em realizar o transporte de resíduos de construção civil por meio do link https://suzano.sp.gov.br/meio-ambiente/residuos/residuos-da-construcao-civil-cacamba-verde/como-destinar-seus-residuos. Lá é possível obter todas as informações na hora da contratação de uma caçamba; se a empresa constar na tabela, ela está autorizada.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância da fiscalização contínua. “Esse trabalho é fundamental para garantir que a utilização das caçambas ocorra dentro das normas e sem causar prejuízos ao meio ambiente ou à organização da cidade. Seguiremos atuando de forma permanente, orientando quando necessário e tomando as medidas cabíveis diante das irregularidades identificadas”, afirmou.