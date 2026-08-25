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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Cidades

Parceria entre Saspe e IFSP garante 70 vagas em curso de cuidadora de idosos

Inscrições são direcionadas a mulheres em vulnerabilidade socioeconômica, com aulas de segunda a sexta-feira, entre setembro e dezembro

24 agosto 2026 - 17h24Por de Suzano
A formação será oferecida nos períodos da tarde e da noite, com 35 oportunidades em cada turma.A formação será oferecida nos períodos da tarde e da noite, com 35 oportunidades em cada turma. - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano, abre na próxima segunda-feira (31/08) as inscrições para 70 vagas no curso “Cuidadora de Pessoas Idosas”. A formação será oferecida nos períodos da tarde e da noite, com 35 oportunidades em cada turma.

A iniciativa, promovida pelo eixo “Beleza e Bem-Estar” do Saspe, é destinada exclusivamente a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e geração de renda, especialmente em uma área que exige conhecimentos específicos e atendimento humanizado.

Tanto as inscrições quanto as atividades serão realizadas na sede do Saspe, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334. A turma da tarde terá aulas das 13 às 17 horas, enquanto a da noite será realizada das 18 às 22 horas. O curso terá carga total de 200 horas e ocorrerá entre os dias 14 de setembro e 4 de dezembro, de segunda a sexta-feira.

Ao longo da formação, as participantes serão preparadas para atuar de maneira ética e responsável no cuidado de pessoas idosas, desenvolvendo competências técnicas e humanas voltadas ao bem-estar, à segurança e à qualidade de vida deste público.

A capacitação também busca fortalecer a autonomia das participantes e contribuir para sua inserção socioeconômica, proporcionando conhecimentos que poderão ampliar as possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Os projetos pedagógicos foram elaborados de forma coletiva, considerando as experiências das trabalhadoras e as especificidades do público atendido. Ao fim da formação, as participantes que cumprirem os requisitos previstos receberão certificação emitida pelo IFSP.

Para realizar a inscrição, as interessadas deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência em Suzano e o Número de Identificação Social (NIS). Os cadastros serão realizados enquanto houver disponibilidade de vagas.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Ishi, destacou que a parceria amplia o acesso das mulheres a oportunidades de capacitação e autonomia financeira. “Nosso objetivo é oferecer formações que possam realmente fazer a diferença na vida das participantes. O cuidado com a pessoa idosa exige preparo, responsabilidade e sensibilidade, e este curso reúne esses conhecimentos ao mesmo tempo em que abre uma nova possibilidade profissional. É uma parceria muito importante com o IFSP, especialmente por atender mulheres em situação de vulnerabilidade e contribuir para que elas conquistem mais autonomia e novas oportunidades”, afirmou.

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