Fundo Social arrecada mais de 110 mil peças com a Campanha do Agasalho

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, divulgou na tarde desta quinta-feira (23) que já arrecadou mais de 110 mil peças com a Campanha do Agasalho 2019 - metade da meta estipulada. A novidade foi compartilhada durante o 40º bazar solidário realizado na cidade por meio da campanha, que chega ao fim no mês de julho.

Segundo Larissa, até o momento, já foram distribuídos mais de 80 mil agasalhos em parceria com entidades assistenciais, contemplando famílias de baixa renda. "Já passamos pelo distrito de Palmeiras e, agora, estamos na região norte. Passaremos ainda pelo centro e pela área da Casa Branca. Nossa meta é promover pelo menos 65 bazares solidários, contemplando, desta forma, 10 mil famílias", informou.

Só nesta quinta-feira, as equipes do Fundo Social passaram pela sede da Guarda Mirim de Suzano e pelo Instituto Gusmão dos Santos, somando o acolhimento de 400 famílias - 200 em cada local. No período da manhã, por exemplo, foram disponibilizadas 4 mil peças de roupas masculinas, femininas e infantis, além de cobertores e de calçados, aos moradores da região do Jardim Colorado.

Já a tarde, foi a vez dos moradores do Jardim Revista escolherem seus agasalhos em meio às 5 mil peças disponíveis. "Cada participante recebeu uma bolsa-sacola para acomodar as peças que poderiam escolher em araras e cabideiros, setorizados como se fosse uma loja de verdade", explicou.

Para a dona de casa Cristina Melo, a Campanha do Agasalho 2019 está extremamente organizada. "Fico feliz de participar de uma ação como essa, principalmente por ver o cuidado e carinho que a prefeitura tem em oferecer as roupas para todas as famílias. Parece loja de verdade e com certeza vou separar para minhas duas filhas", disse a moradora do Jardim Revista.

Com o slogan “Sua Solidariedade Aquece Corações”, a campanha segue até julho. Então, quem deseja participar, pode entregar sua doação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro), ou em um dos 200 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Mais informações pelo telefone (11) 4745-2195.