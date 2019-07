Fundo Social recebe mais de 2,2 mil peças para Campanha do Agasalho

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, e o secretário municipal de Governo, Said Raful Neto, receberam nesta terça-feira (16) mais de 2,2 mil itens para a Campanha do Agasalho 2019. A primeira doação foi realizada pelo posto do Poupatempo da cidade, que arrecadou, até o momento, 1.528 peças, entre roupas, sapatos e cobertores. De acordo com o administrador da unidade, Marcos Souto, este é o segundo ano da iniciativa e a ideia é superar o número de donativos do ano passado, que chegou a 3 mil.

Já as academias Brasil Company e Duthai arrecadaram durante dois meses 700 peças para o órgão municipal. Na entrega esteve presente o professor da Brasil Company, Edson Bispo dos Santos. “Ficamos muito felizes pela confiança dos nossos parceiros. Eles fazem um trabalho muito bem organizado em prol de algo muito importante. O frio está intenso e será possível ajudar um número ainda maior de pessoas que precisam. Agradecemos muito pela dedicação e pelo carinho”, destacou Larissa.