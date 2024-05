Grupo de empreendedoras realiza caminhada solidária em Suzano

O projeto Mulheres que Brilham, com mais 450 empreendedoras da região, realiza nesta quinta-feira (16), uma caminhada solidária no Largo da feira, em Suzano.

A caminhada está marcada para sair às 19 horas, da Rua Benjamin Constant,1930 -Centro (Largo da Feira) -, e seguir para o Teatro Armando de Ré onde terá um encontro com palestras, expositoras, sorteio e muito network com as empresárias e empreendedoras do programa.

Uma das palestrantes é a criadora de conteúdo digital, Neide Carvalho, que falará sobre “Como vender mais no digital”.

Para participar basta contribuir com um quilo de alimento não perecível que será doado para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. Ao todo, o projeto já arrecadou cerca de 500 toneladas para o fundo.

A criadora do Mulheres que brilham, empresária e gestora, Madah Vasconcelos conta que o evento une mulheres e transforma vidas. “O lema do projeto é ‘mulheres que ajudam mulheres’. Estamos juntas no mesmo propósito, para um crescimento profissional e que mais mulheres tenham o apoio uma da outra”, disse.