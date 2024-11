Ashiuchi entrega revitalização e ampliação da UBS Tabamarajoara

A Prefeitura de Suzano promoveu na tarde desta quinta-feira (31/10) uma cerimônia especial para celebrar o fim das obras que garantiram a revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Tabamarajoara, que recebeu o nome de Edson Samio Kimura. A reforma iniciada no primeiro semestre do ano passado garantiu a ampliação da unidade em 135 metros quadrados (m²), proporcionando o aumento do número de consultórios, que passaram de cinco para dez na atual estrutura. A unidade está instalada na rua Sebastian Rossel Garcia, 40.

A requalificação do espaço contemplou a construção de um banheiro para o público e uma sala de espera, além de melhorias no telhado, na pintura e na identidade visual. As intervenções garantiram mais conforto para o público que comparece ao polo de atendimento, que registra 1.250 consultas por mês nas áreas de Clínica geral, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia, Odontologia, Ginecologia e Enfermagem, por meio de atuação de 33 profissionais.

Entre outros serviços, a unidade também oferece atividades de auriculoterapia, de planejamento reprodutivo e procedimentos de Enfermagem, que incluem curativo, aplicação de medicação, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, pesagem do programa Bolsa Família, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de papanicolau e de exames laboratoriais.

A reforma não demandou recursos da administração municipal, uma vez que foi viabilizada por meio de uma parceria com a Construtora Tenda, a partir de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. O acordo teve relação com a construção do condomínio Vila Ravena, que passou a abrigar, neste ano, 480 apartamentos na rua Mitsuharu Matsushita, 140, no bairro Chácara Nova Suzano, no distrito de Palmeiras.

O mesmo EIV também resultou na implantação da Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, inaugurada em 3 de agosto, na rua Nelson Siqueira, 100, no mesmo bairro, com capacidade para atender a 360 alunos, desde a pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. O equipamento foi instalado em um área de 1,5 mil m² e conta com seis salas de aula e duas salas multiuso.

A esposa de Kimura, Tamires Rosa do Amaral Kimura, se mostrou emocionada com a homenagem feita ao ex-vereador. “Ele faleceu há quatro anos, mas me ensinou muita coisa, hoje só sei ter gratidão por tudo. Agradeço a todos, de coração”

O presidente da Câmara, Joaquim Rosa, também discursou. “É muito bom estar aqui na entrega dessa obra tão importante para a nossa população, que se sentirá mais confortável ao ser atendida pela equipe da UBS. E fico muito feliz que um suzanense, que foi vereador em nossa cidade e trabalhou tanto pelo desenvolvimento de Suzano, seja homenageado com o nome deste posto de saúde”, apontou.

O secretário Diego Ferreira afirmou que a revitalização da UBS garantirá condições de ofertar um atendimento de ainda mais qualidade à população. “As unidades da rede municipal vêm sendo requalificadas para melhor receber os munícipes, que têm neste polo uma referência para os serviços médicos da Atenção Básica. É mais um equipamento inteiramente reformado à disposição dos moradores desta região”, declarou ele.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o avanço que tem sido registrado na cidade com os serviços de Saúde. “Quando começamos a fazer uma unidade de saúde como essa, percebemos a diferença que ela faz na vida das pessoas e quem vê isso percebe que hoje temos uma região muito melhor do que era em 2017, mas ainda vem muito mais por aí, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras e o Hospital Federal, que vai deixar o atendimento na área da saúde ainda mais robusto. Essa entrega é super especial para mim porque o Samio era amigo da minha família, trabalhava com meu pai, por isso me sinto muito satisfeito de terminar mais essa obra”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Também participaram do evento os secretários municipais de Comunicação Pública, Paulo Pavione; de Governo, Alex Santos, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; os vereadores Artur Takayama e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e os vereadores eleitos Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.

Ainda estiveram presentes a diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Watanabe; a coordenadora de Atenção Básica, Regislaine Gonçalves; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena; a diretora-administrativa da Saúde, Margarida Mendes; a coordenadora do Setor de Zoonoses, Priscila Jane Arap; o diretor de Tecnologia da Saúde, Sidnei Cruz; e o diretor de Atenção Especializada, André Moraes.

Pelo lado da família do homenageado compareceram, além da esposa, os filhos Kelvin e Rikelmy Kimura; a madrinha dos filhos, Rosana Rosa; a cunhada, Clara de Fátima; e a amiga da família, Tainá Eduarda.

O homenageado

Edson Samio Kimura (1956 - 2020), nascido e criado em Suzano, foi vereador da cidade por quatro mandatos e exerceu outras funções públicas durante sua carreira. Dedicado ao desenvolvimento do município, chamava a atenção por ser acessível à população, ajudando a construir uma relação de confiança entre o governo e a comunidade. Motivado pelas suas raízes e a grande quantidade de imigrantes na cidade, deu especial atenção aos projetos envolvendo os descendentes japoneses, que incluíram atividades sociais, culturais e auxílio com documentações.

Filho de Sajiro Kimura e Yoniko Sugano Kimura, foi casado com Luiza Aquemi Giotoku entre 1985 e 2009 e com Tamires Rosa do Amaral Kimura entre 2014 e 2020. Teve dois filhos com a primeira esposa, Rodrigo Yukio Kimura (in memoriam) e Willian Jun Kimura; e outros dois filhos com a segunda esposa, Kelvin Hideaki do Amaral Kimura e Rikelmy Yuzo do Amaral Kimura.