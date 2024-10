Ônibus desvia de animal, tomba e cai em ribanceira em Itaquá

Um ônibus tombou e caiu em uma ribanceira, na madrugada desta terça-feira (29), na Estrada Pinheirinho Novo, em Itaquaquecetuba. O veículo era ocupado apenas pelo motorista, que perdeu o controle ao desviar de um animal na pista.



Segundo a Prefeitura, o ônibus pertence à empresa que presta serviços ao município. No momento do acidente, apenas o motorista estava no veículo, que se dirigia ao ponto final para iniciar sua jornada.



O motorista ficou ferido, foi levado para a Santa Casa de Suzano, recebeu medicação e passa bem.