Idoso, de 68 anos, diz que vive no carro com o filho há 7 meses no Centro de Suzano

A Rua Benjamin Constant, uma das vias mais movimentadas de Suzano foi o ponto escolhido por José Luiz Leite, de 68 anos, para viver. Há pelo menos sete meses, o próprio veículo se tornou um abrigo para ele e para o filho.

O carro está estacionado em frente ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. No interior do veículo, há roupas e cobertores. As temperaturas caíram no final de semana. “Dentro de uma semana estarei fora daqui”, garantiu.

Após a perda da esposa, com quem viveu cerca de 40 anos, José Luiz decidiu sair de casa. A residência fica no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. “Não quero ficar lá”, disse.

“Está tudo bem”, afirmou ele. “Não ia querer mal para mim e para meu filho, mas fico contente com a preocupação. Infelizmente muitos não ligam”, complementou.

O aposentado garantiu que possui uma casa nas proximidades da região central e que em breve deixará as ruas. Ele aguarda a saída do proprietário para, enfim, se mudar para o imóvel. Apesar do longo período vivendo nessas condições, José Luiz afirmou estar bem e que não passa por necessidades. Ele falou sobre sua rotina e afirmou que tem recebido ajuda dos comerciantes. “Não está faltando nada”, afirma. “Nós comemos, bebemos e às vezes dormimos aqui. Vamos para algum lugar e tomamos banho. Nós nos viramos. O pessoal tem me ajudado muito”.

Questionado sobre as condições do veículo, ele afirmou que o automóvel tem problemas na bobina. “Ele gira, gira, e não funciona. Se trocar a bobina fica bom e vamos embora”, disse. Por fim, José reafirmou que tudo está bem com ele e o filho. “O pessoal olha e pensa que está acontecendo alguma coisa, mas não está. Graças a Deus não falta nada”, finalizou.