Projeto de duplicação de 36,2 km da Índio-Tibiriçá fica pronto em 2025

O Departamento de Estrada de Rodagem (DER) confirmou que está em elaboração projeto para duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá em Suzano e mais três municípios onde a via passa e conclusão será em junho de 2025.

Assim, as obras de duplicação e manutenção devem se iniciar no segundo semestre de 2025 ou início de 2026.

Em contato com o DER, o órgão confirmou a elaboração do projeto e previsão de conclusão. Segundo a nota enviada, a duplicação e melhoria vai atender o trecho entre os quilômetros 33,1 e 69,3, um total de 36,2 quilômetros.

As cidades a serem beneficiadas serão, além de Suzano, Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires.

A rodovia é de extrema importância para o Alto Tietê porque liga a região ao ABC Paulista e dá acesso às rodovias que ligam ao litoral sul paulista, como Santos e São Vicente.

Questionados sobre o valor da obra, o DER informou que só será possível dimensionar após a conclusão do projeto.

A rodovia, uma das principais da região, vive “novela” há anos. No início de 2023, o governador Tarcísio de Freitas comunicou que o projeto estava em elaboração. A duplicação da via poderá enfim acabar com a passagem de nível dos trens da MRS e também trazer mais segurança aos motoristas, implantando acostamentos.

Outra demanda da via é a implantação de radares. O departamento informou que trabalha atualmente na licitação para a instalação de novos.

O projeto também incluiu nova sinalização, com tachões refletivos, e equipamentos de segurança como defensas e muretas de concreto. Foram construídas ainda três rotatórias, nos km 58,5, km 59,8 e km 60,8, e em todos estes pontos há acesso a bairros de Suzano.

O local conhecido por diversos acidentes, com sua duplicação, deve aumentar e facilitar o fluxo de veículos.

O DS buscou a administração municipal, que afirmou que toda e qualquer obra que beneficie o suzanense é bem-vinda.