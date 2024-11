Departamento da Mulher participa de ação de panfletagem na estação da CPTM

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e com a Comissão da Mulher Advogada da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), promoveu nesta quinta-feira (31/10) uma ação de conscientização sobre violência doméstica e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. A iniciativa, em alusão ao Outubro Rosa, contou com panfletagem e orientações e foi realizada no mezanino da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A atividade destacou a importância de se realizar o autoexame de mama para a detecção de tumores em estágio inicial. A doença, que deve registrar 74 mil novos casos no Brasil até o final deste ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), é uma preocupação das autoridades de Saúde e tem o mês de outubro dedicado a campanhas para sua prevenção.

Durante a ação desta quinta-feira, o departamento, o conselho, a comissão e a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), distribuíram materiais informativos e orientaram os passageiros sobre os serviços disponibilizados ao público feminino da cidade, não só para os cuidados com a saúde, mas também para acolhimento de vítimas de violência doméstica. A iniciativa contou ainda com a participação do Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), da banda da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e de alunos do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), que realizaram orientações jurídicas a quem passava pelo local.

“Fizemos diversas reuniões e reforçamos a nossa preocupação com a saúde e a segurança da mulher. Cumprimos nossa missão e esperamos que elas tenham entendido nossa mensagem e, principalmente, que o cuidado tem que ser adotado durante todo o ano, e não apenas em outubro”, afirmou a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

No período da tarde, o setor, em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Suzano, realizou um café de encerramento de uma campanha voltada à arrecadação de lenços e cabelo para mulheres com câncer. A ação conseguiu, ao longo de todo o mês, mais de 200 lenços e dez turbantes, além de diversas mechas. “Sem dúvida, o material que arrecadamos vai ajudar dezenas de mulheres a terem autoestima em um desafio tão difícil de se enfrentar, que é o de tratamento do câncer. Ficamos muito felizes com a adesão à campanha”, pontuou Maria Margarida.

O presidente da OAB, Fabricio Ciconi, enalteceu as parcerias para a realização das ações. "Estamos sempre disponíveis para iniciativas como essas, que destacam a importância de se cuidar da saúde e do bem-estar. Parabenizo a todos os envolvidos", afirmou.

Por fim, o secretário de Governo, Alex Santos, agradeceu pelo trabalho realizado e se colocou à disposição para promover novas atividades. "O cuidado com as mulheres precisa ser uma pauta constante e por isso temos o Departamento da Mulher, que não só acolhe o público feminino da nossa cidade como ajuda a multiplicar importantes informações. Estaremos sempre disponíveis para as entidades do município que queiram realizar esse tipo de ação", declarou o chefe da pasta.