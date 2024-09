Hospital e Maternidade de Suzano abre 48 novos leitos; Pronto-Socorro atende 20 mil

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) anunciou a implantação de 48 novos leitos. “A nova ala vai garantir mais conforto e recursos aos pacientes e acompanhantes que precisarem utilizar os serviços da unidade”, que desde o dia 15 de maio é administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

O prefeito Rodrigo Ashiuchi; o secretário de Saúde, Diego Ferreira; e o diretor médico do HMS, Luiz Bot, vistoriaram a unidade nesta sexta-feira (27/09). Ela possui 92 leitos, sendo 62 de enfermaria (48 novos), 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e dez de UTI Adulto.

Os leitos que serão entregues oferecem mais comodidade a quem os utilizar. Além dessa mudança, foram implantadas novas escadas de acesso à cama, mesa cirúrgica, macas e poltronas reclináveis. Houve ainda as reformas das redes de gás, de elétrica e de hidráulica, a instalação de ar-condicionado e início da montagem de uma nova e personalizada enfermaria, que contará com novos equipamentos e mais recursos para a população.

O secretário de Saúde destacou as melhorias realizadas no hospital. “Temos uma nova ala sendo entregue. Ela passou por uma grande reforma estrutural com pintura, troca de piso e recebeu equipamentos novos para conforto do paciente e acompanhante. É um grande avanço para a Saúde de Suzano”, avaliou Ferreira.

O diretor médico aproveitou para ressaltar alguns avanços do hospital. “Fizemos toda essa reforma sem paralisar os trabalhos. Desde que assumimos, em maio, seguimos atuando muito e aumentamos nossos atendimentos. Foram aproximadamente 200 partos no mês passado e quase 250 cirurgias eletivas. O Pronto-Socorro (PS) hoje é mais humanizado. Só no mês passado foram quase 20 mil pessoas atendidas”, revelou.

Desde que passou para o INTS, o HMS sofreu intervenções para melhorar o conforto dos pacientes e acompanhantes.

A unidade possui hoje Pronto Atendimento de Ortopedia, Pronto Atendimento da Mulher, Posto de Coleta de Leite Humano, UTI Neonatal, UTI Adulto, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Ala Cirúrgica, Ala Médica, Raio-X, Ultrassonografia, Tomografia, Mamografia e Ecocardiograma. Os antigos PS Adulto e PS Infantil também fazem parte do complexo.

Ashiuchi fez um resumo dos desafios enfrentados ao longo da gestão com a antiga Santa Casa de Misericórdia e enalteceu o trabalho realizado para evitar que o equipamento fosse a leilão. “Nós mudamos a história da Santa Casa, que teve seu prédio quase indo a leilão por conta de dívidas de outras gestões. Se hoje o HMS atende em nossa cidade, é graças ao trabalho que fizemos ao longo destes oito anos. Fico muito grato em ver que nossa população segue sendo bem atendida e que, inclusive, tivemos um aumento de quase 14% na produtividade do último mês sob gestão do INTS, que realiza um trabalho brilhante pela Saúde da nossa cidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.