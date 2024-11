Ação 'Dia Verde Azul' recolhe mais de 500 embalagens de defensivos agrícolas

O Departamento de Promoção da Agricultura Familiar, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, recolheu mais de 500 embalagens vazias de defensivos agrícolas utilizados pelos produtores rurais da cidade durante a realização do “Dia Verde Azul”, nesta quinta-feira (31/10). No total, 48 produtores rurais participaram da atividade itinerante, que ocorreu na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia.

O montante recebido será levado para a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp), que é uma entidade credenciada e autorizada a realizar o descarte deste material pelas indústrias responsáveis por este tipo de produto, como parte da logística reversa.

O objetivo da ação foi evitar que as embalagens fossem descartadas irregularmente no meio ambiente, de maneira que colocassem em risco a vida de pessoas e animais. Os produtores foram comunicados da realização da ação e se mobilizaram para entregar os materiais para a equipe do departamento, que permaneceu no local orientando sobre a separação dos itens.

A atividade foi realizada pela Prefeitura de Suzano e pela Guarufértil Produtos Agrícolas e contou com o apoio da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo e da Massa X Alimentos.

De acordo com o diretor de Agricultura da Prefeitura de Suzano, Minoru Harada, a união de forças, mais uma vez, fez a diferença para ajudar a preservar o meio ambiente. “O descarte correto de embalagens que armazenam agrotóxicos é uma ação fundamental para a preservação da natureza e garante a segurança das pessoas e dos animais. Essa mobilização nos ajudou muito para que a iniciativa fosse um sucesso”, avaliou Harada.