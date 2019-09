Iluminação pública é ampliada na Praça Cidade das Flores

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realiza um trabalho de revitalização da iluminação pública da Praça Cidade das Flores, na região central. Ao todo, a área recebeu 190 novas lâmpadas LED brancas de 100 watts de potência.

A troca foi iniciada em 30 de agosto (sexta-feira) e deve ser concluída nos próximos dias. Além disso, os postes com as luminárias, que tinham apenas uma pétala de iluminação, agora contam com duas no entorno e três na parte central.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, as novas lâmpadas têm melhor rendimento e maior poder de iluminação e de reprodução de cores. “Com a melhoria, os visitantes poderão aproveitar a praça com muito mais segurança e conforto”, destacou.



A Praça Cidade das Flores passou recentemente por uma grande revitalização, finalizada em fevereiro deste ano, com custo zero para a prefeitura. Houve requalificação dos espelhos d’água, manutenção hidráulica, inclusive com a colocação de novas bombas para as fontes, trabalhos de impermeabilização e rearborização. O espaço ganhou ainda o painel “Amo Suzano”, uma academia ao ar livre e uma rede de Internet wifi gratuita, a “Conecta Suzano”.

“Esta etapa conclui todo o trabalho de requalificação da praça. Estamos atuando para melhorar os espaços públicos da cidade para que se tornem pontos de encontro acolhedores e agradáveis entre famílias e amigos, inclusive à noite. Este é sempre o nosso principal objetivo. Levar mais qualidade de vida a todos”, disse o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.