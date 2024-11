Inadimplência cai 2,7% em outubro; valor médio da dívida é de R$ 360

O endividamento no comércio de Suzano caiu 2,7% em outubro de 2024 se comparado ao mesmo mês do ano passado. O valor médio da dívida é de R$ 360. Os dados foram passados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

De acordo com a ACE, em outubro deste ano foram 86.606 pessoas registradas no banco de dados do SCPC, que é administrado pela Equifax/Boa Vista.

No ano passado, foram incluídos 89.029 devedores no banco de dados.

A associação explicou que a inadimplência pode se dar por diversos fatores, sendo os principais: o desemprego; a redução de renda; e a falta de organização financeira, “visto que algumas pessoas fazem compras acima da sua capacidade de pagamento”.

A ACE reforçou que sempre orienta o consumidor a planejar suas finanças para que seja possível honrar os compromissos financeiros após as compras.

Além disso, relembrou que os munícipes também devem arcar contas contínuas como as de energia elétrica, água e aluguel.

A entidade afirmou, ainda, que fornece informações necessárias para uma análise de crédito segura às empresas associadas, sempre com o intuito de evitar a falta de pagamento.