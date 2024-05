Inmet anuncia alerta vermelho para onda de calor em 8 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o 'alerta vermelho' - o mais alto na classificação do órgão - para onda de calor em 8 das dez cidades do Alto Tietê.

Isso significa que a temperatura será 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Mais: o alerta vermelho representa “grande perigo” e riscos à saúde, com temperaturas altas.

A recomendação do Inmet é que, em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199.

Ainda segundo o próprio Inmet, no alerta vermelho de onda de calor há riscos para integridade física e até mesmo para a vida humana.

"Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana", diz o alerta.

Estão na lista de alerta vermelho as cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano. Todas essas cidades tinham em média 28ºC nesta segunda-feira.

Planos

O DS trouxe reportagem, na semana passada, que as cidades da região têm planos contra enchentes e desastres naturais.

Em Suzano, por exemplo, a Defesa Civil conta com 15 integrantes, seis viaturas e vários tipos de equipamentos (inclusive bote inflável) para desempenhar suas funções, que abrangem monitorar áreas de risco, realizar supressão de árvores com risco ou após queda, vistoriar rios e córregos, atuar em situações de desastres naturais, entre outras ações. Não há alertas sonoros, mas Suzano dispõe de pluviômetros em todas as regiões que apontam o volume de chuva por meio da medição do nível dos principais rios que cortam a cidade.

A Defesa Civil atende pelos números (11) 4748-5394 e 4747-8897. Em situações de emergência, com a inclusão de servidores de outros setores e voluntários, o número de pessoas pode chegar a cerca de cem.