Inscrições para estágio na Prefeitura de Suzano terminam nesta terça-feira

As inscrições para o processo seletivo de estágio da Prefeitura de Suzano seguem abertas até esta terça-feira (27/01). A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Administração e tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação prática para universitários interessados em atuar no serviço público. Todo o procedimento é realizado de forma digital, desde o cadastro até a etapa de avaliação.

Podem participar estudantes matriculados nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda. Do total de vagas disponibilizadas, 10% são reservadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto na legislação vigente.

A seleção ocorre por meio de prova objetiva on-line, aplicada imediatamente após a conclusão da inscrição. A avaliação é composta por dez questões de múltipla escolha, sendo cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Para ser considerado classificado, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento. O gabarito oficial será divulgado no Diário Oficial Eletrônico na próxima sexta-feira (30/01), enquanto a lista final de classificação está prevista para 27 de fevereiro.

Os estudantes aprovados e convocados cumprirão carga horária de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, de segunda a sexta-feira. O programa prevê bolsa-estágio mensal no valor de R$ 800 para estudantes do ensino superior, além de auxílio-refeição de R$ 400 e vale-transporte, concedido de acordo com a distância entre a residência do estagiário e o local de atuação.

A convocação dos classificados será realizada conforme a necessidade das secretarias municipais, respeitando rigorosamente a ordem de classificação. O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser utilizado ao longo desse período de acordo com a demanda da administração municipal. Todas as informações, comunicados oficiais e publicações referentes ao processo seletivo podem ser acompanhados por meio do Diário Oficial Eletrônico disponível no site da Prefeitura de Suzano.

“O programa de estágio é uma porta de entrada para que os estudantes conheçam de perto o funcionamento do serviço público e coloquem em prática os conhecimentos adquiridos na universidade. Além de contribuir para a formação profissional, essa experiência fortalece a gestão municipal com novas ideias e olhares”, destacou a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira.