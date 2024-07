Inscrições para vagas em creches e pré-escolas poderão ser feitas de forma on-line

As inscrições para vagas em creches e pré-escolas para o próximo ano poderão ser feitas de forma on-line a partir 21 de agosto por meio do link sme.suzano.sp.gov.br/inscricao. A nova ferramenta implementada pela Secretaria Municipal de Educação garantirá uma segunda alternativa aos munícipes que buscam oportunidades para as crianças na educação infantil. Vale ressaltar que o cadastro de forma presencial ainda será possível em qualquer uma das unidades administradas pela prefeitura.

As vagas serão preenchidas conforme uma classificação que levará em conta uma lista de prioridades. No momento do registro, os pais e familiares poderão indicar um item de priorização a ser comprovado por meio de documento anexo, também informado na tabela disponível na plataforma. Antes de iniciar a inscrição, os munícipes devem realizar o cadastro no Portal do Cidadão, cujo endereço eletrônico pode ser acessado por meio do link grp.suzano.sp.gov.br/portalcidadao. Nesta etapa, deverão ser disponibilizados de forma digital o documento oficial da criança contendo o número do CPF, o comprovante de endereço e o documento comprobatório de priorização.

Para a solicitação de inscrição em lista de espera destinada às vagas em creches, que atenderá alunos de zero a 3 anos, as prioridades contemplarão os seguintes casos: crianças cujo irmão seja acompanhado pelo Programa Prevenir a Violência Escolar; crianças cuja mãe seja adolescente; crianças cuja família esteja inserida em programa de transferência de renda, (como Bolsa Família); crianças com deficiência comprovada por laudo médico; crianças cujo cuidador primário esteja em tratamento por possuir deficiência ou doença, temporária ou não, que impeça ou dificulte os cuidados necessários; crianças pertencentes à família monoparental (apenas um responsável legal); crianças cuja família tenha renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo; crianças com irmão matriculado na rede municipal de ensino.

Já os munícipes que farão o cadastro para as vagas referentes à pré-escola, que atende alunos de 4 e 5 anos, precisará efetuar a ação com a indicação do item de priorização “Demais crianças”. A matrícula para esta idade é obrigatória, ou seja, a criança não pode deixar de estudar.

Pela mesma plataforma, os pais ou responsáveis poderão acompanhar a atualização das vagas por meio de uma lista que será divulgada diariamente, em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O secretário municipal Leandro Bassini reforçou que as inscrições registradas de forma on-line e presencial darão suporte para a pasta planejar os serviços prestados nas unidades. “As informações contribuirão para a estimativa sobre os recursos destinados à execução das atividades desenvolvidas ao longo do ano, de forma que possam ser proporcionadas as condições ideais para a oferta de ensino e a aprendizagem dos estudantes”, destacou o chefe da pasta.

Para sanar dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o número de telefone (11) 4744-8900 (ramais 8013, 8925 e 8926) e o e-mail demanda@educ.suzano.sp.gov.br à população.