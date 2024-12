Inventor do 'Fute-Tênis' entrega prêmio a personalidades nesta sexta-feira

O inventor do “Fute-tênis”, Oscar de Oliveira, organiza, nesta quarta-feira (20), o Prêmio ‘Centenário de Suzano’. No total, 85 personalidades receberão um troféu em evento que será realizado às 19 horas, no Teatro Municipal Armando de Ré.

As premiações vão abranger categorias desde o esporte, passando por saúde, educação e outras áreas da cidade. “Será uma homenagem importante para quem se destaca com seus serviços prestados”, disse Oscar.

Ele explicou, em entrevista ao DS, uma possível polêmica em torno do termo “centenário”. Suzano tem 75 anos de emancipação político-administrativa. “É evidente que a cidade não tem 100 de emancipação. São 75 anos. No entanto, de história de fundação são mais de 100 anos. São coisas diferentes”, explicou.