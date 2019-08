Jorginho Romanos confirma pré-candidatura a prefeito

O coordenador da União Democrática de Suzano, Jorginho Romanos, afirmou durante participação no programa 'DS Entrevista' que pode ser pré candidato a prefeito nas eleições municipais de 2020, concorrendo pelo partido Democratas (DEM).

Romanos conta que o objetivo da União Democrática é reunir pessoas que tenham as mesmas ideias para que possam trabalhar em prol do município, buscando o melhor para a cidade por meio de inovações e projetos que contemplem áreas como a da saúde, segurança e educação.

"Coloquei meu nome à disposição pelo DEM. Se for da vontade de todos, serei candidato. Vivemos em uma democracia e considero a possibilidade para concorrer nas eleições do ano que vem. O nosso grupo trabalha por Suzano, para que a cidade caminhe para o progresso", indaga Romanos.

Se o democrata for realmente candidato, um dos principais pontos em seu plano de governo será a questão da segurança, pois, segundo ele, é um âmbito importante e necessário para a sociedade. "Segurança é um dos principais pilares da sociedade e um dos maiores problemas do País".

Além do enfoque à segurança, Romanos comentou sobre um projeto da União Democrática, que é o 'Cidade 4.0', cujo objetivo é funcionar por meio de aplicativos para integralizar os setores do município, para que os suzanenses possam trocar opiniões e receberem informações e orientações a respeito do que acontece na cidade.

"Isso facilitaria a vida do cidadão fazendo com que ele tenha mais proximidade com a Prefeitura e Polícia Militar. É algo moderno e eficaz. Se um munícipe precisa de atendimento médico, com o aplicativo ele poderia receber informações e orientações sobre como se preparar para ser atendido, por exemplo".

Um objetivo da União é que o número de filiados ao DEM aumente e que o grupo possa ter, cada vez mais, representantes no município. O coordenador comentou sobre o projeto 'UDS em ação' que é uma realização da União Democrática, que tem o intuito de promover palestras e debates sobre assuntos como saúde, saneamento, mobilidade urbana e entre outros. Ele ainda afirma que convênios com o governo estadual são de extrema importância para o crescimento e evolução da cidade.

O coordenador falou sobre a experiência que teve como secretário da Fazenda em 2013 a 2016 e afirma que fez um trabalho responsável. "Tenho tranquilidade para falar que fiz um trabalho correto e digno, com responsabilidade”.