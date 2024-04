José Luiz Spitti é nomeado como novo secretário de Cultura

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, nomeou José Luiz Spitti para ser o novo secretário municipal de Cultura. Desde o dia 5 de abril, por meio da portaria nº 048635/2024, o ex-diretor de Departamento responde pela pasta. Ele tem 15 anos de experiência na administração pública, contando seu trabalho desde o início da atual gestão do Executivo, a partir de 2017, e também no período de 2005 a 2012. O novo titular substitui Márcia Belarmino, que foi a responsável pela secretaria nos últimos dois meses.

José Luiz Spitti é natural de Suzano, tem 63 anos e se formou em Gestão Pública e Gestão Cultural. Na atual administração municipal, ele esteve diretamente envolvido na realização de projetos de destaque da pasta, como a Mostra de Referências Teatrais de Suzano, o Programa Agita Palmares no Parque Municipal Max Feffer, a Mostra de Dança, o Suzanime e o projeto Arte Pública, entre outros.

Sua maior colaboração, no entanto, se deu nos eventos de médio e grande portes, especialmente relacionados às celebrações de aniversário da cidade, como as que aconteceram durante o Suzano Fest, no Parque Max Feffer, realizadas nos dias 30 e 31 de de março, e também em 2 de abril. A Secretaria Municipal de Cultura promoveu 30 atividades durante a manhã e à tarde, que incluíram apresentações de dança e circo e diversos shows musicais promovidos por artistas da cidade e da região. A programação contou com o projeto “Dança para todos”, banda da Guarda Mirim de Suzano, um show do grupo de pagode 10Entrosados e outros artistas que ganharam espaço no palco do Pavilhão Zumbi dos Palmares.

No ano passado, Spitti participou da organização do Circuito 1 da ExpoSuzano, que atraiu 150 mil pessoas nos três dias de atividades, também realizadas no Parque Municipal Max Feffer. Nas apresentações realizadas no Palco 1, que recebeu a banda de pop rock Jota Quest, o sambista Diogo Nogueira e a dupla sertaneja Matheus e Kauan, além de outros artistas regionais, 65 mil espectadores marcaram presença. Nestes dias, também ocorreram aula de zumba e um conjunto de atrações circenses, como a Cia. Mina do Riso e a Combuca da Judite e a Art Nossa Eventos.

O novo secretário municipal de Cultura afirmou que, em sua gestão, seguirá valorizando os artistas locais. “Vamos continuar proporcionando as oportunidades necessárias para que os munícipes que trabalham com a arte possam exibir seus trabalhos para a população. Temos editais em andamento, como os chamamentos culturais para apresentações artísticas e a Lei Paulo Gustavo, que também dará um suporte essencial para todas as modalidades artísticas”, declarou o titular da pasta.

O prefeito de Suzano destacou que Spitti tem a experiência necessária para realizar um grande trabalho. “A Secretaria Municipal de Cultura está em ótimas mãos. Temos muita confiança no José Luiz Spitti, que já demonstrou capacidade para conduzir a pasta. Ele esteve diretamente envolvido nos grandes projetos que realizamos nesse setor e contribuiu com a promoção de atividades culturais para a população e com a valorização da arte produzida em nossa cidade”, ressaltou Ashiuchi.