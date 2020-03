Justiça Eleitoral fecha cartórios de Suzano por conta do coronavírus

As zonas eleitorais 181 e 415 tiveram as portas fechadas. A decisão foi adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por conta do novo coronavírus em Suzano. O prazo inicialmente vai até o dia 31 de março. O DS foi até os dois cartórios e constatou as portas fechadas. Placas foram espalhadas na fachada das duas unidades, informando aos eleitores que a suspensão ocorre também nos postos de atendimento do Poupatempo.

Agendamentos pelo site também estão suspensos. Quem havia reservado horário poderá refazer quando a situação voltar à normalidade.

Segundo o site do TRE-SP, trata-se de medida "preventiva à segurança e saúde de servidores e eleitores", decisão necessária e em linha com orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e autoridades sanitárias brasileiras, e tem como objetivo "minimizar os riscos de transmissão do coronavírus (Covid-19)".

Atendimento excepcional

Caso algum eleitor necessite de atendimento, deve ligar para o cartório eleitoral para realizar esclarecimentos e eventuais agendamentos. A pessoa só deve solicitar "em casos excepcionais".

A Secretaria e os cartórios terão horário de expediente das 12 às 16 horas, com redução da força de trabalho. As medidas estabelecidas poderão ser prorrogadas ou revistas, de acordo com as circunstâncias que o vírus pode provocar.

Para maiores informações com a Zona 181, os telefones são o 4747-1090 e o 4759-2300.

Já para a Zona 415, o eleitor pode entrar em contato pelos telefones: 4747-1300 ou ainda pelo 4742-9494.