Levantamento traça raio-x do número de médicos por mil habitantes na região

Os números de médicos por mil habitantes, divulgados pela Fundação Seade, divergem dos apresentados pelas prefeituras, esta semana, a pedido do DS.

Os dados do Seade, por exemplo, apontam que pelo menos cinco das dez cidades do Alto Tietê têm menos de 1 médico por mil habitantes. A média na região chega a 1,60 por mil habitantes. O número é considerado baixo pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda o mínimo de 1 médico por mil habitantes. Os dados são da pesquisa da Fundação Seade de dezembro de 2022.

A pesquisa mostra que há desproporção entre o crescimento da população e o número de médicos nas cidades.

No Estado de São Paulo, o total de médicos por mil habitantes chega a 3,03, segundo pesquisa da Seade.

Na região, Arujá lidera com índice de 2,90 por mil habitantes. São 158 (59,18%) profissionais do SUS contra 109 (40,82 %) de outras instituições. Ao todo são 267 médicos na cidade. Das especialidades clínico lidera com 113, 40 pediatrias, 27 ginecologistas obstetras, 16 ortopedista e traumatologia e 9 radiologia e diagnóstico por imagem.

Guararema conta com 2,83 médicos por mil. Ao todo são 85 profissionais sendo 78 (91,76 %) do SUS e 7 de instituições privadas (8,24%). São 43 clínicos e 16 pediatras. Das demais especialidades são ginecologistas obstetras (10), anestesiologista (3) e médicos do trabalho (3).

Das cinco cidades principais, Mogi aparece em seguida. O índice é de 2,71 médicos por mil habitantes. A cidade tem 1.197 profissionais sendo 712 (59,48%) do SUS e 485 (40,52 %) de instituições privadas. Das especialidades clínico lidera com 473, pediatria 131, 87 residentes, 69 ginecologistas obstetras e 48 cardiologistas.

Biritiba Mirim conta com 2,51 médicos. Ao todo são 83 profissionais sendo 81 (97,59%) do SUS e 2 de instituições privadas (2,41%). São 46 clínicos e 10 pediatras. Das demais especialidades são ginecologistas obstetras (5), radiologia e diagnóstico por imagem (5) e saúde da família (3).

Na sequência vem Ferraz de Vasconcelos com 1,74 por mil habitantes. Profissionais que atuam no SUS lideram com 333 (97.08%) contra 10 (2,92%) totalizando 343 da cidade. São 108 clínicos, 77 pediatras, 27 anestesiologistas, 26 ortopedista e traumatologia e 25 ginecologistas obstetra.

Santa Isabel tem índice de 0,91 por mil habitantes. São 45 (88.24%) profissionais do SUS contra 6 (11,76 %) de outras instituições. Ao todo são 51 médicos na cidade. Das especialidades clínico lidera com 31, 5 generalista alopata, 4 anestesiologistas, 3 ortopedista e traumatologia e 2 saúde da família.

Itaquaquecetuba 0,90 médicos por mil habitantes, segundo o Seade. O município tem 341 profissionais sendo 293 (85,92%) do SUS e 48 (14,08 %) de instituições privadas. Das especialidades clínico (100) e pediatria (63) lideram a lista. Em seguida ginecologistas obstetras (36), ortopedista e traumatologia (23) e cirurgião geral (21).

Na sequência vem Salesópolis com 0,65 por mil habitantes. Ao todo são 11 profissionais na cidade e todos do SUS. São 4 clínicos, 2 generalista alopata, um cardiologista e um cirurgião geral.

Pelo levantamento do Seade, Suzano 0,52 médicos por mil. São 80 profissionais que atuam no SUS, correspondendo (51,95%) dos profissionais, de instituições privadas são 74 (48,05%). Clínico são 57 profissionais e 17 pediatras. Das outras especialidades são 15 que atuam na saúde da família, 8 ginecologistas obstetras, 6 cardiologistas e 6 oftalmologistas. A Prefeitura de Suzano, no entanto, divulgou números mais atualizados e diz que tem mais de um médico por mil (veja matéria ao lado).

Poá tem o menor índice, são 0,39 médicos por mil habitantes. A cidade tem apenas 46 profissionais, 34 (73,91%) trabalham pelo SUS e outras instituições são 12 (26,09%). Das especialidades clínico (16) e pediatria (12) lideram a lista. Na sequência tem ginecologistas obstetras (6), um especialista em acupuntura e uma angiologia.

Quantidade de profissionais apresentada pelas prefeituras é considerada maior que estudo