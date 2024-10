Liquida Suzano Autos tem início nesta quinta-feira no Parque Max Feffer

A 7ª edição do Liquida Suzano Autos terá início nesta quinta-feira (17/10) com 14 stands de lojas automotivas e cerca de 500 automóveis disponíveis para o público no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O evento acontecerá até o próximo domingo (20/10), das 9 às 20 horas, sempre com entrada gratuita.



O projeto desenvolvido como parte da campanha “Compre em Suzano” é uma realização conjunta entre a Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) e a MP Feiras & Eventos, contando ainda com o apoio do Banco Santander. Tendo como objetivo central fomentar o comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses, o feirão garantirá ao público a oportunidade de sair com um automóvel novo por meio de condições especiais de pagamento e preços atrativos oferecidos pelas empresas que integram o evento.



A ação contará com 14 estandes para lojistas do segmento automotivo, tendo a participação das concessionárias TDM Multimarcas; 14.80 Multimarcas; Like Automóveis; Tico Multimarcas; Du Carmo Veículos; Hope Multimarcas; Uniclass Multimarcas; Jeta Car Multimarcas; Mogi + Veículos; Prime Car - One Vip; JME Veículos; AR Motor Sport; Gomes Automóveis e Paganni Multimarcas. O evento contará com 500 automóveis em estoque, todos com condições especiais para o público que visitar o Max Feffer.



Além das ofertas, o ambiente do feirão ainda terá uma área de convivência exclusiva para o público. Ao longo de todo o evento, a organização vai oferecer uma praça de alimentação com food trucks para todos os gostos, contando com a participação das lojas Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose, garantindo assim mais conforto, lazer e acolhimento aos visitantes.



Segundo o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, a entidade tem muito orgulho de desenvolver mais uma edição deste importante projeto voltado ao empreendedorismo automotivo. “O Liquida Suzano Autos assegura uma grande oportunidade aos consumidores, com ofertas diversas para todos os gostos, além de ser uma forma de potencializar os resultados do setor automotivo”, destacou.



“Está tudo muito bem organizado para que os suzanenses e demais moradores da região saiam do Max Feffer de carro novo. Temos grandes expectativas para estes dias de evento. Por isso, em nome de cada empresário participante, eu convido todos para conhecerem nossas ofertas”, completou Guarizo.