Mais de 2 mil pessoas participam da reinauguração da Praça Cidade das Flores

Mesmo com o mal tempo, mais de 2 mil pessoas foram conferir a festa de reinauguração da Praça Cidade das Flores, realizada entre 9 e 16 horas deste sábado (16/02). O evento, que contou com doações de mudas, pintura facial, brinquedos infláveis, apresentações musicais, de dança e circense, foi marcado pela entrega do painel “Amo Suzano” e pela disponibilização de Wi-Fi gratuito para os frequentadores, por meio da rede “Conecta Suzano”.

Durante o evento, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que todas as melhorias da praça tiveram custo zero para cidade, ou seja, não foi utilizado dinheiro público. A requalificação dos espelhos d’água, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, inclusive com a colocação de novas bombas para as fontes e trabalhos de impermeabilização, foram promovidas pela empresa Integra Desenvolvimento Urbano Ltda., a partir de uma contrapartida estabelecida em Termo de Compromisso firmado com o município. O custo estimado da obra foi de R$ 500 mil.

Já o painel “Amo Suzano”, instalado na praça, foi uma doação da empresa Suzano S.A., enquanto a rede “Conecta Suzano” foi disponibilizada gratuitamente pela companhia Iveloz Telecom. “Todos os benefícios que estamos oferecendo aqui hoje estão sendo de forma gratuita para a população e também para a prefeitura. Não foi gerado ônus aos cofres públicos. Fico feliz por mais esta conquista, pois, isso demonstra a credibilidade de Suzano perante aos empreendimentos da cidade. Desde o início desta gestão, conquistamos mais de R$ 20 milhões em contrapartidas, com construção de salas de aula e de uma escola no Jardim Quaresmeira, criação de rotatória entre a Estrada de Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça, e muitos outros”, detalhou Ashiuchi.

Em seu discurso, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, defendeu a importância de recuperar os locais da cidade que estavam abandonados e transformá-los em espaços de lazer para famílias. “A administração municipal também está presando em melhorar os espaços públicos da cidade, como a requalificação do centro, por exemplo. Estamos trabalhando sobre a teoria da ‘Gentileza Urbana’, pois, os locais têm que ser acolhedores e agradáveis, gerando pontos de encontro entre familiares e amigos. Vale destacar, inclusive, que nossa atuação também se estenderá para os chamados ‘centros’ dos bairros, como no Boa Vista, em Palmeiras, entre outros”, disse.

Para o titular da Cultura suzanense, Geraldo Garippo, os espaços públicos devem ser ocupados e, para isso, a atual gestão vem promovendo uma série de melhorias para a população. “Queremos que a cidade toda tenha praças, centros culturais e esportivos. Estamos recuperando ponto a ponto, como fizemos com o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), no Jardim Gardênia, com o Centro Cultural de Palmeiras e do Colorado, como estamos fazendo aqui hoje. A gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi está reconstruindo intensamente o que ficou por anos abandonado. Desta forma, pedimos a colaboração e o apoio de todos para avançarmos cada vez mais com a cidade”, lembrou.

A festa

Durante todo o dia, os suzanenses que passaram pelo local puderam encontrar feira gastronômica, tenda com palco para apresentações de dança e de música, brinquedos infláveis, barraca para pintura facial, jogos de vôlei e xadrez – pelo Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc).

A cirurgiã-dentista Giane Tierno, de 39 anos, estava na praça com sua filha e gostou do que viu. “Ficou tudo muito bonito e bem feito. Espero que a população ajude a manter este espaço sempre limpo e organizado. Achei que ficou uma graça”.

A dona de casa Marcela Camargo, de 22 anos, também aprovou. “Fiquei feliz de ver a praça voltar a ter vida. Será mais um espaço de lazer para eu vir com minha filha”, afirmou.

Outro ponto movimentado da festividade foi o ambiente “Flores para Cidade das Flores”, organizado pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que, no local, distribuiu cerca de mil mudas para os frequentadores. “Vamos ficar aqui por toda a semana, com doação de mudas e com a campanha ‘Tigela Cheia’, arrecadando ração aos animais assistidos por entidades sociais”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

A arquitetura

A praça Cidade das Flores foi idealizada há 14 anos, em um espaço de chão de terra anexo à prefeitura. O projeto, assinado pelos arquitetos Marcos Boldarini e Márcia Halluli Menneh, surgiu com a ideia de Paço Municipal, interligando os Três Poderes na localidade: Executivo, Legislativo e Judiciário.

“Em 2007, a Praça Cidade das Flores foi considerada a maior do Alto Tietê, cumprindo a função de interação entre as pessoas e o espaço público”, relembra Vieira, que também destacou a importância da obra em relação à transformação e à modernização do tecido urbano ao redor. “A obra foi indutora para novos investimentos na região, como o recebimento de agências bancárias e restaurantes fast-food”, disse.

A Praça Cidade das Flores também participou na Bienal de Arquitetura de São Paulo e foi reconhecida e premiada na Bienal de Arquitetura de Veneza – a maior do mundo.

O arquiteto Boldarini e o marido da arquiteta Márcia, Jorge Menneh, estiveram na reinauguração e afirmaram que o dia 16 de fevereiro será lembrado como um momento de muita felicidade, não só pela recuperação, mas também como uma homenagem à arquiteta já falecida.

“É muito gratificante retornar à praça depois de 14 anos e vê-la até mais moderna, com novas demandas, com internet e novos dispositivos que estão dando novas possiblidades de interação com seus usuários. Eu trabalho com projetos públicos e, hoje para mim, está sendo um momento singular. Este movimento é salutar porque preserva, resgata e devolve para a cidade a oferta de um espaço público qualificado e completo. Só tenho que agradecer ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e seus parceiros por mais esta ação”, finalizou Boldarini.

Participação

Além de Ashiuchi, Vieira e Garippo, também estiveram presentes os secretários Marcelo Prado (Comunicação Pública), Leandro Bassini (Educação), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Said Raful (Governo), Cíntia Renata Lira (Administração), Luís Cláudio Rocha Guillaumon (Saúde), Murilo Inocêncio (Assistência e Desenvolvimento Social) e André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego).

O chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo, o controlador-geral do Município, Fatimo Rodrigues, a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, e o secretário de Governo de Mogi das Cruzes, Marco Soares, bem como o representante da Integra Desenvolvimento Urbano, Marcelo Rodrigues, e o gerente de Produção da Suzano S.A., Alan Simplício, também marcaram presença.

A presidente da Câmara Municipal, Gerice Lione, e os vereadores Rogério Gomes do Nascimento, Marcos Antonio dos Santos, Joaquim Rosa, Edirlei Junio Reis e José Silva de Oliveira também acompanharam a solenidade de reinauguração.