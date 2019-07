Manutenção de reservatório da Sabesp deixa bairros sem água em Suzano

Atualizado às 14h24

Moradores de Suzano amanheceram esta quarta-feira, 24, com queixas de falta de água ou baixa pressão. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado) confirmou que o motivo é devido a uma manutenção surpresa no reservatório de água. O DS questionou a empresa sobre o número de pessoas afetadas pelo problema, mas ainda aguarda resposta.

À reportagem, a companhia afirmou que foi necessário interromper o abastecimento durante a madrugada desta quarta-feira, 24. Por isto, alguns moradores acabaram amanhecendo sem água nas torneiras. Tal procedimento atingiu todo o município. Mas, a empresa não emitiu nenhum comunicado sobre a realização do serviço na cidade.

A empresa, porém, afirmou que o procedimento foi finalizado esta manhã: "O abastecimento foi normalizado em 90% dos bairros". Disse ainda que, em pontos mais elevados e distantes do reservatório, a previsão é de normalização para esta tarde. "Os imóveis que possuem caixas d'água com capacidade de reservação para até 24 horas não sentiram os efeitos da interrupção no abastecimento", garantiu a companhia.

Moradores da região Norte e Sul da cidade ainda relatam falta de abastecimento. "A Sabesp pede desculpas pelos eventuais transtornos e está à disposição de seus clientes para receber solicitações de serviços pelos telefones 195 ou 0800-0119911 (ambos com ligações gratuitas) ou pela Agência Virtual no sitewww.sabesp.com.br. Os clientes também podem utilizar o aplicativo da Sabesp para Android e IOS", finalizou a nota.