Maranata promove caminhada da esperança nas ruas de Suzano

Uma caminhada evangelística promovida pela Igreja Cristã Maranata, com sede na Vila Amorim, em Suzano, marcou a tarde do sábado, (9) em algumas das principais ruas da região central da cidade.

Um grupo de aproximadamente 300 pessoas, jovens na sua maioria, seguiram pelas ruas Amélia Guerra, em direção ao centro, passando por um trecho da avenida Francisco Glicério, seguindo pela Praça João Pessoa, em seguida retornando para a sede da igreja na Vila Amorim.

Para garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito, todo o trajeto da caminhada foi acompanhado por viaturas do departamento municipal de trânsito.

No percurso os jovens entregavam convites para participar do Trombetas e Festas 2024. Um evento mundial, marcado para o próximo dia 1º de dezembro, promovido pela Igreja Cristã Maranata, com transmissão simultânea para mais de 170 países.

Segundo Marcio Luís dos Santos da Silva, pastor da Igreja, o principal objetivo é levar uma palavra de esperança para as pessoas. “O mundo vive um momento totalmente conturbado, com guerras, violência e falta de amor. Mas sabemos que se trata de um momento profético que antecede a volta de Jesus. Nosso propósito é anunciar isso”, disse.

Com relação ao Trombetas e Festas, Silva explicou que se trata da quarta edição do evento, promovido anualmente pela Igreja Cristã Maranata. “Temos mais de cinco mil templos pelo Brasil e também diversas igrejas espalhadas pelos cinco continentes, alcançando cerca de 170 países. Neste evento, nossa mensagem é um alerta sobre os sinais da volta de Jesus”, explicou Silva.

Na edição passada, em 2023, o evento foi transmitido em 62 idiomas, para mais de 100 milhões de pessoas.

Sobre a Igreja Cristã Maranata

A Igreja Cristã Maranata completou no mês de outubro 56 anos de atividade e conta com 5 mil igrejas e templos estabelecidos em todo o Território Nacional, além de estar representada em 170 países. Em Suzano e Mogi das Cruzes a igreja conta com quatro templos, e mais alguns trabalhos. No Alto Tietê a igreja conta com unidades em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Arujá.