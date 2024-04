Max Feffer recebe ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) receberá neste domingo (14/04), das 9 às 15 horas, um evento em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo.

Na ocasião, uma equipe de voluntários organizada pela facilitadora Cris Vaz irá oferecer gratuitamente uma sessão de Barra de Access, um tipo de técnica corporal que promove toques sutis em 32 pontos na região da cabeça e que impulsionam a dissipação da carga eletromagnética que age em pensamentos, ideias, emoções, sensações e padrões limitantes e negativos, proporcionando momentos de relaxamento para o corpo e mente.

Além de oferecer o método de relaxamento por 20 minutos, os voluntários também irão proporcionar uma área de lazer com atividades sensoriais, pintura e brinquedos com o acompanhamento de uma pedagoga, para os pais deixarem seus filhos enquanto realizam a sessão.

Apesar da atividade ser voltada aos pais e cuidadores de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ação será ofertada a todos que estiverem no parque e se interessem em participar.

A organizadora da atividade destacou os benefícios do método e convidou os frequentadores do parque a participarem da ação. “Eu poderia falar por muito tempo dos benefícios do método, como melhoria no foco, clareza, concentração, coerência cerebral, qualidade do sono e aumento da sensação de alegria, porém mais do que falar é sentir, por isso convido a todos a receberem uma sessão gratuita no Max Feffer”.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou que promover o cuidado e a inclusão de pessoas com autismo requer muita atenção por parte dos pais e da rede de apoio que auxiliam no atendimento a estas crianças e adolescentes. Em razão disso, viabilizar momentos de relaxamento a este público é uma forma também de proporcionar atividades descontraídas às famílias e demais cuidadores. “Essas iniciativas que serão promovidas nas dependências do parque vão trazer momentos de lazer e também mostrarão como esses pais e cuidadores se dedicam à criação e promoção da inclusão dos filhos e demais membros das famílias que possuem TEA. Espero que aqueles que estiveram no Max Feffer possam usufruir desse momento”, disse o chefe da pasta.