Max Feffer recebe atividades do Circuito Sesc de Artes neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) irá sediar neste domingo (05/05) o Circuito Sesc de Artes. As atividades contarão com música, teatro, circo, literatura, artes visuais e estão programadas para ocorrer no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, das 14 às 18 horas.

A iniciativa é promovida pelo Sesc Mogi das Cruzes e apoiada pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de convidar a população para desfrutar de um dia diferente e vivenciar novas experiências. Vale ressaltar que todas as atrações são gratuitas.

O público que for visitar o parque poderá aproveitar seis atividades que acontecerão no período da tarde, sendo que a primeira delas é a oficina do “Circo de Ébanos”, que levará ao público vivências circenses com elementos clássicos, como malabares, paninho chinês, flags, laço, bambolê e acrobacias; em seguida será a vez da realização de uma oficina de artes visuais ministrada pelo grupo “Parafusatório”; e, logo depois, vem a meditação literária com “Leituras com Afeto” e o espetáculo teatral “Shangri-Lá, uma distopia tecnobrega”. Para finalizar o dia, haverá duas apresentações musicais com “Arrastão de Frevo” e “DJ Nandes Castro”.

“O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa que proporciona novas trajetórias e roteiros, conectando residentes e visitantes e promovendo a sensação de pertencimento nas praças e espaços públicos”, apontou o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina.

Já para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, as atividades são uma grande oportunidade para a comunidade se reunir, celebrar a diversidade cultural e fortalecer os laços de convivência. “Eventos como o Circuito Sesc de Artes proporcionam acesso gratuito a manifestações artísticas de qualidade, que muitas vezes estão fora do alcance do público. Essa parceria é fundamental para a promoção da cultura e do entretenimento na cidade, contribuindo para o enriquecimento da vida cultural dos cidadãos suzanenses”, destacou o chefe da pasta.