Max Feffer terá programação cultural em comemoração ao aniversário de Suzano

A Prefeitura divulgou as atrações culturais que farão parte da comemoração aos 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano. As atividades serão realizadas no sábado, no domingo e na terça-feira (30/03, 31/03 e 02/04), dia do aniversário do município, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, que fica dentro do Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

A entrada é livre e não há necessidade de trocar ingressos. Entre as atrações confirmadas estão aulas e apresentações de dança e circo e diversos shows musicais promovidos por artistas da cidade e da região. Serão 30 atrações divididas nos períodos da manhã e da tarde. Nos três dias, os horários matutinos vão contar com apresentações do projeto “Dança para todos”. Para o período vespertino, estão agendadas várias apresentações, incluindo uma da banda da Guarda Mirim de Suzano, um show do grupo de pagode 10Entrosados e outros artistas que ganham espaço no palco do Pavilhão Zumbi dos Palmares.

A secretária de Cultura de Suzano, Marcia Belarmino, convidou a população para prestigiar as atrações que serão realizadas no pavilhão. “Teremos muitos artistas da nossa cidade. São pessoas que se dedicam e têm talento. O Parque Max Feffer estará à disposição da população, não só para irem ao pavilhão, mas para muitas outras atrações disponíveis também”, afirmou.

Além das atrações da Secretaria de Cultura, o Max Feffer também vai receber o “Suzano Fest 2024”, um evento com shows de Alexandre Pires (30/03), Patati Patatá e Simone Mendes (31/03), Luan Santana (01/04) e Capital Inicial (02/04). O parque ainda contará com seus demais equipamentos disponíveis, incluindo quadras de futsal e basquete e pista de ciclismo e caminhada. O Suzano Skate Park e o Acqua Play também estarão em funcionamento.

Programação

Sábado (30/03)

Manhã

9h30 – Aula aberta de Ritmos, com Cícero Chocolate

10h10 – Flash Back, com DJ Gra

11h10 – Dança & Charme

11h30 – Escola Livres para Dançar

11h50 – Escola Arte Dança

12h10 – Mover Crew

Tarde

12h30 – Banda da Guarda Mirim de Suzano

14h30 – Leandro Souza

15h30 – Nathan Ginac

16h30 – 10Entrosados

Domingo (31/03)

Manhã

10h30 – Fundação Kolping

10h50 – Dança & Charme

11h10 – Grupo Luana Pinheiro

11h30 – Corpo ao Cubo

11h50 – Studio MB

12h10 – Studio Shakese

Tarde

13h30 – Ritta Giron e Banda

14h30 – Banda Canta Brasil

15h30 – João Lucas e Banda

16h30 - Delucca

Terça-feira (02/04)

Manhã

9h50 – Aula aberta de Zumba, com Patrícia Moreira e Tatiana Carvalho

10h30 – Cia. Country Alabama

10h50 – Escola Livres para Dançar

11h10 – Escola Arte Dança

11h30 – Balé da Cidade de Suzano

11h50 – Studio MB

12h10 – Fundação Kolping

Tarde

14h30 – Mamma Soul

15h30 – Abediel & Eduardo Henrique

16h30 – Lucas Miranda