Max Feffer terá serviços do projeto 'Cidadania Itinerante'

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) receberá entre esta quinta-feira e sábado (25 e 27/04), das 9 às 17 horas, o projeto “Cidadania Itinerante”, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, em parceria com a Prefeitura de Suzano.

Entre os serviços que serão oferecidos nesta ação estão o agendamento para a 1ª e 2ª vias da carteira de identidade e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); além de emissões de certidões de nascimento, de casamento e óbito; do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); do título de eleitor; de contas de consumo (água e luz); e da carteira de trabalho digital; assim como o fornecimento de atestado de antecedentes criminais; da consulta ao Serasa e do registro de boletim de ocorrência.

Ainda será dado suporte para entrada do seguro-desemprego e elaboração de currículo, orientações sobre os serviços de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP), da Defensoria Pública, e de regularização migratória, além do auxílio para o cadastro no site http://gov.br.

A população que for procurar o serviço também poderá realizar denúncias e direcionar demandas para a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS); Coordenação de Políticas para a População Negra (CPPN); Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI); Coordenadoria Geral de Direitos Humanos (CGDH); Centro de Integração da Cidadania (CIC); Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Netp); Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi); Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM); Coordenação de Políticas para a Juventude (CPJ) e Ouvidoria.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, pontuou que as atividades ofertadas pelo “Cidadania Itinerante” visam trazer os serviços para mais próximo dos moradores. “Os munícipes poderão realizar alguns processos que levariam mais tempo em um dia normal, sendo um projeto para simplificar a vida do cidadão. Por esta iniciativa, os moradores podem requerer documentos e ter os esclarecimentos sobre suas demandas”, avaliou o titular da pasta.