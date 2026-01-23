Meio Ambiente promove zeladoria em nove praças em Suzano

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue atendendo a população com a manutenção dos espaços verdes de lazer da cidade, garantindo reforço na manutenção das áreas da região norte nestes últimos dias de janeiro. Os serviços de roçagem do mato alto, poda de arbustos pequenos, capinação e limpeza começaram a ser intensificados nesta quinta-feira (22/01) e se estenderão até a próxima sexta-feira (30/01), alcançando nove praças.

O cronograma de ações contempla as praças da rua do Progresso, no bairro Cidade Miguel Badra (22/01); do Jardim Monte Cristo (23/01); da Paróquia Santa Suzana, no Sesc (26/01); da rua 21 de Abril, no Cidade Boa Vista (27/01); na rua João Paschoal, no Miguel Badra (27/01); da rua Vênus, no Jardim Revista (28/01); da avenida Libanesa, no Jardim Revista (28/01); do corredor ecológico do Jardim Varan (29/01); e do São Bernardino (30/01).

O objetivo da pasta é manter as áreas verdes de lazer bem conservadas e limpas, bem como evitar a proliferação de pragas urbanas, especialmente nos períodos de chuva. Além de contribuir para a estética, o trabalho evita o acúmulo de lixo e entulho, garantindo a segurança dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente por esses locais.

Para isso, além das atividades direcionadas às árvores e plantas, também são feitos serviços na estrutura desses locais, que incluem pintura das bases das academias, guias e bancos, onde é promovida a retirada de resíduos que podem colaborar para o desenvolvimento de ratos, baratas e aranhas.

Além das praças, também têm sido beneficiados, por esses serviços, alguns jardins administrados pela prefeitura, como o do Centro de Convivência, da Vila Figueira; o do Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, do bairro Cidade Boa Vista; e o do Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica no Jardim Colorado.

Vale destacar que, em Suzano, é possível adotar praças e áreas verdes por meio do programa “Adote uma Praça”. Este programa permite que pessoas físicas, jurídicas e outras entidades se tornem parceiros na manutenção e conservação de espaços públicos. A adoção pode ser feita por meio de Termos de Cooperação, em que o adotante se compromete a cuidar da área durante um determinado período, em troca de benefícios como a colocação de placas com a identificação da empresa ou entidade. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail smma@suzano.sp.gov.br.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, as ações são fundamentais para garantir a qualidade de vida dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente pelos espaços públicos. “A manutenção das praças e jardins também representa um compromisso da administração municipal em proporcionar ambientes bem cuidados, seguros e agradáveis para todos os cidadãos. O trabalho de zeladoria, portanto, não se limita apenas à estética, mas visa também promover saúde pública, segurança e melhorar a vida de todos”, destacou o chefe da pasta.