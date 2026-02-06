Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Cidades

Meio Ambiente realiza novo evento do 'Baby, me Leva!' neste domingo 

Terceira atividade presencial do ano ocorrerá das 10 às 17 horas, no Parque Max Feffer, e cerca de 30 cães e gatos estarão disponíveis

06 fevereiro 2026 - 19h30Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realiza neste domingo (08/02), das 10 às 17 horas, a terceira edição presencial de 2026 do projeto “Baby, me Leva!”, que visa incentivar a adoção responsável de animais. O evento contará com cerca de 30 pets, entre cães e gatos, e ocorrerá no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). 

Os interessados devem ter idade a partir de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Também é necessário assinar um termo de responsabilidade onde o futuro tutor se compromete a garantir os cuidados e o bem-estar do pet.

A iniciativa conta ainda com uma plataforma on-line onde é possível ver todos os animais em busca de um lar, descobrir um pouco mais sobre eles e agendar uma visita para conhecê-los pessoalmente. Todos os cães e gatos resgatados passam por cuidados médicos antes de entrarem para adoção. Dados sobre vacinas, vermífugos e castração também podem ser consultados no site https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br.

Criado em 2021, o projeto “Baby, me Leva!” já concretizou 2.319 adoções. Neste ano, 52 pets foram adotados durante duas atividades em janeiro e o número deve aumentar com os próximos eventos presenciais. Incentivando a guarda responsável, a ação impacta diretamente a redução dos abandonos e maus-tratos. O acolhimento inicial e a preparação dos animais para o processo são garantidos por protetores independentes e organizações não governamentais (ONGs) que atuam em parceria com a administração municipal.

“Cada edição do ‘Baby, me Leva!” oferece uma nova chance para os animais e os reúne com tutores conscientes e comprometidos com o cuidado. O projeto vem cumprindo seu papel ao incentivar a adoção responsável e encontrar lares acolhedores para os pets”, enfatizou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Deixe seu Comentário

