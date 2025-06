Mercado Municipal de Suzano amplia horário de funcionamento

O Mercado Municipal de Suzano iniciou no último final de semana um novo horário de funcionamento com o objetivo de atender melhor os consumidores e fortalecer ainda mais seu papel como polo gastronômico, cultural e comercial da cidade. Agora, o espaço passa a operar de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Às segundas-feiras, permanecerá fechado para manutenção, organização e abastecimento dos boxes.

A mudança foi pensada tanto para atender aos comerciantes quanto para oferecer mais comodidade aos visitantes, especialmente aqueles que não conseguiam frequentar o local durante o horário comercial. Além da mudança de horário, o Mercado Municipal também deu início às apresentações musicais às sextas-feiras e, esporadicamente, às quartas-feiras.

Com uma média de 3 mil visitantes mensais desde a inauguração, em janeiro deste ano, o Mercado Municipal se consolidou como um dos principais pontos de encontro e lazer da cidade. Além de estimular a economia local, o espaço também promove a valorização da cultura e da gastronomia regional, nacional e internacional.

No local, o público encontra uma variedade de produtos que vão desde hortifrúti frescos até itens como massas artesanais, queijos, vinhos, cafés, cervejas artesanais, temperos, doces caseiros, produtos mineiros, nordestinos e japoneses, além de opções gastronômicas como pastel, shawarma, lanches e doces variados. O espaço também reserva boxes dedicados ao artesanato e a itens de mercearia fina, o que amplia ainda mais a diversidade de ofertas para quem busca produtos diferenciados.

O presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, explicou que essa mudança no horário já era uma demanda tanto dos lojistas quanto dos clientes. “O novo horário traz mais comodidade para quem quer aproveitar o Mercadão após o trabalho, além de fortalecer o conceito do espaço como um local de convivência, lazer e gastronomia. Estamos muito otimistas com essa nova fase e acreditamos que ela vai trazer ainda mais movimento e oportunidades para todos nós”, afirmou.

Localizado no Jardim Japão, entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, o Mercado Municipal tem se destacado não apenas pela localização estratégica, mas também pela proposta de oferecer um ambiente agradável, acessível e moderno, capaz de unir tradição e inovação em um só lugar. O espaço conta com cerca de 20 boxes, além de estar próximo de vias importantes da cidade, o que facilita o acesso de moradores e visitantes de municípios vizinhos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que o novo horário é um avanço natural, fruto do sucesso do equipamento e da aceitação da população. “Desde a inauguração, o Mercado Municipal se consolidou como um espaço que vai além do comércio. Aqui, as pessoas encontram não só produtos de qualidade, mas também um ambiente de lazer, de cultura e de encontro. Com esse novo horário, nós conseguimos atender melhor o público, gerar mais oportunidades para os permissionários e, consequentemente, fortalecer a economia local”, afirmou.

Vaz também ressalta que o local se tornou um exemplo claro de como políticas públicas bem planejadas, aliadas ao espírito empreendedor dos comerciantes locais, podem transformar a cidade. “Esse espaço simboliza o novo momento econômico de Suzano, onde tradição e modernidade caminham juntas. O Mercado Municipal gera empregos, fomenta o empreendedorismo, atrai visitantes e fortalece o comércio. É mais uma conquista da nossa cidade, que cresce de forma planejada e sustentável”, completou.